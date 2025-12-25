Liên đoàn Lao động TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho đoàn viên công đoàn, người lao động thành phố. Năm nay, số lượng các chuyến xe, chuyến tàu, chuyến bay đưa, đón người lao động TPHCM về quê đón Tết là khá lớn.

Cụ thể, theo kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động TPHCM sẽ được phân bổ:

300 vé máy bay một chiều cho đoàn viên, người lao động và 1 người thân đi cùng như chồng/vợ, bố, mẹ, con. Mỗi vé đi kèm một suất quà trị giá 300.000 đồng/suất (tiền mặt). Các chuyến bay xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) tới các sân bay: Nội Bài (Hà Nội); Vinh (Nghệ An); Phú Bài (Huế).

1.200 vé tàu (ghế ngồi mềm điều hòa, hai chiều) cho đoàn viên, người lao động và không quá 3 người thân đi cùng. Mỗi vé đi kèm một suất quà giá trị 300.000 đồng/suất (tiền mặt).

Tàu xuất phát từ các ga phía Nam, gồm: ga Sài Gòn, Dĩ An (TPHCM); ga Biên Hòa (Đồng Nai).

Tàu đến các ga phía Bắc (từ Đà Nẵng trở ra Hà Nội).

Công nhân tan làm tại khu chế xuất Linh Trung. Ảnh: Thanh Tùng

Ở cấp Liên đoàn Lao động thành phố, cơ quan này sẽ ưu tiên đoàn viên, người lao động khó khăn hoặc nhiều năm chưa về quê đón Tết. Theo đó, Liên đoàn Lao động thành phố tặng 2.000 vé tàu (ghế ngồi mềm điều hòa, một chiều)

Ga đi là ga Sài Gòn (đoàn viên, người lao động cũng có thể đón tàu tại các ga gần nhất, như: Dĩ An hoặc Biên Hoà). Ga đến là các ga từ Hà Tĩnh trở ra Hà Nội.

Cùng với đó là 500 vé máy bay một chiều, di chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đến các sân bay: Nội Bài (Hà Nội), Vinh (Nghệ An).

Vé xe khách (ghế ngồi, một chiều): dự kiến khoảng 3.500 vé. Trong đó, khu vực TPHCM cũ là 2.000 vé; khu vực tỉnh Bình Dương cũ là 1.000 vé; khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là 500 vé.

Nơi đi là TPHCM và nơi đến là từ tỉnh Phú Yên đến Hà Nội.

Như vậy, trong dịp Tết Bính Ngọ năm 2026 tới đây, công đoàn, người lao động tại TPHCM sẽ được nhận tổng cộng khoảng 800 vé máy bay; 3.200 vé tàu và 3.500 vé xe khách để về quê đón Tết.