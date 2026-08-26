Ông Đặng Quốc Toàn, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã công bố 5 quyết định.

Theo đó, Thành ủy TPHCM quyết định thành lập Đảng bộ HĐND TPHCM là đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy. Đảng bộ này có 6 tổ chức đảng trực thuộc: Chi bộ công tác Quốc hội, Chi bộ công tác HĐND, Chi bộ Ban Kinh tế - Ngân sách, Chi bộ Ban Văn hóa - Xã hội, Chi bộ Ban Đô thị và Chi bộ Ban Pháp chế.

Thành ủy chuyển giao Đảng bộ Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM cùng 103 đảng viên, từ trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM về trực thuộc Đảng ủy HĐND TPHCM.

Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 15 người; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 người.

Trong đó, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy HĐND TPHCM. Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TPHCM, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy HĐND TPHCM.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND TPHCM gồm 5 người. Ông Nguyễn Văn Thọ giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; ông Võ Hoàng Ngân, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM giữ chức Phó Chủ nhiệm.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chúc mừng tập thể, cá nhân nhận quyết định. Ảnh: Việt Dũng/SGGP

Thành ủy TPHCM quyết định thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể TPHCM là đảng bộ cơ sở, trực thuộc Thành ủy TPHCM. Đảng bộ này có 22 tổ chức Đảng trực thuộc.

Thành ủy chuyển giao Đảng bộ MTTQ Việt Nam TPHCM cùng 1.792 đảng viên, từ trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, về trực thuộc đảng bộ mới. Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 16 người; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 7 người.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Cũng tại hội nghị, Thành ủy TPHCM quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thành Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM. Chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận được chuyển từ Ban Tuyên giáo và Dân vận sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM.