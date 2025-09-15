Liên quan đến 20 công trình, dự án tại TPHCM thuộc diện thanh tra trực tiếp của Thanh tra Chính phủ theo Kế hoạch 1505 ban hành ngày 22/7, mới đây, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ký quyết định đình chỉ thanh tra 6 dự án.

Lý do đình chỉ là bởi 6 dự án này đã có kết luận thanh tra trước đó. Đây đều là các dự án xây dựng hạ tầng giao thông, gồm:

STT TÊN DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ QUY MÔ (HA) 1 4 tuyến đường chính tại Khu đô thị Thủ Thiêm CTCP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh 37,5 2 Mở rộng xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1 (ngã ba trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn) CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM 17 3 Cầu Thủ Thiêm 2 CTCP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh 10 4 Hạ tầng khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện trục Bắc - Nam, Khu đô thị Thủ Thiêm Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm 25,3 5 Đường dẫn kết nối cầu Phú Mỹ CTCP Đầu tư Phú Mỹ 34 6 Dự án BOT cầu Phú Mỹ CTCP Đầu tư Phú Mỹ 8,4

Quyết định đình chỉ 6 dự án trên của Tổng Thanh tra Chính phủ được đưa ra dựa trên báo cáo của Văn phòng Chính phủ, nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ và đề nghị của Trưởng đoàn thanh tra.

Trước đó, ngày 22/7, Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch 1505 về việc thanh tra chuyên đề các công trình, dự án gặp khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí.

Theo kế hoạch này, Thanh tra Chính phủ sẽ trực tiếp thanh tra 145 dự án của các bộ, ngành Trung ương và các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc quản lý. Đồng thời, sẽ tiến hành thanh tra một số dự án lớn tại các địa phương có tổng mức đầu tư trên 1.500 tỷ đồng.

Dự án The EverRich 2 vẫn thuộc diện thanh tra trực tiếp của Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Anh Phương

Tại TPHCM, Thanh tra Chính phủ dự kiến trực tiếp thanh tra 20 công trình, dự án, trong đó có 6 dự án vừa bị đình chỉ như đã nêu trên.

Mới đây, cho rằng một số dự án không thuộc phạm vi thanh tra, UBND TPHCM đã kiến nghị Thanh tra Chính phủ đưa 15 dự án ra khỏi danh sách thanh tra.

Như vậy, sau quyết định đình chỉ thanh tra 6 dự án, Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục trực tiếp thanh tra 14 dự án còn lại tại TPHCM. Hầu hết trong số này là các dự án bất động sản, cụ thể như sau: