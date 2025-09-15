Liên quan đến 20 công trình, dự án tại TPHCM thuộc diện thanh tra trực tiếp của Thanh tra Chính phủ theo Kế hoạch 1505 ban hành ngày 22/7, mới đây, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ký quyết định đình chỉ thanh tra 6 dự án.
Lý do đình chỉ là bởi 6 dự án này đã có kết luận thanh tra trước đó. Đây đều là các dự án xây dựng hạ tầng giao thông, gồm:
|STT
|TÊN DỰ ÁN
|CHỦ ĐẦU TƯ
|QUY MÔ (HA)
|1
|4 tuyến đường chính tại Khu đô thị Thủ Thiêm
|CTCP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh
|37,5
|2
|Mở rộng xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1 (ngã ba trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn)
|CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM
|17
|3
|Cầu Thủ Thiêm 2
|CTCP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh
|10
|4
|Hạ tầng khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện trục Bắc - Nam, Khu đô thị Thủ Thiêm
|Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm
|25,3
|5
|Đường dẫn kết nối cầu Phú Mỹ
|CTCP Đầu tư Phú Mỹ
|34
|6
|Dự án BOT cầu Phú Mỹ
|CTCP Đầu tư Phú Mỹ
|8,4
Quyết định đình chỉ 6 dự án trên của Tổng Thanh tra Chính phủ được đưa ra dựa trên báo cáo của Văn phòng Chính phủ, nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ và đề nghị của Trưởng đoàn thanh tra.
Trước đó, ngày 22/7, Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch 1505 về việc thanh tra chuyên đề các công trình, dự án gặp khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí.
Theo kế hoạch này, Thanh tra Chính phủ sẽ trực tiếp thanh tra 145 dự án của các bộ, ngành Trung ương và các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc quản lý. Đồng thời, sẽ tiến hành thanh tra một số dự án lớn tại các địa phương có tổng mức đầu tư trên 1.500 tỷ đồng.
Tại TPHCM, Thanh tra Chính phủ dự kiến trực tiếp thanh tra 20 công trình, dự án, trong đó có 6 dự án vừa bị đình chỉ như đã nêu trên.
Mới đây, cho rằng một số dự án không thuộc phạm vi thanh tra, UBND TPHCM đã kiến nghị Thanh tra Chính phủ đưa 15 dự án ra khỏi danh sách thanh tra.
Như vậy, sau quyết định đình chỉ thanh tra 6 dự án, Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục trực tiếp thanh tra 14 dự án còn lại tại TPHCM. Hầu hết trong số này là các dự án bất động sản, cụ thể như sau:
|STT
|TÊN DỰ ÁN
|CHỦ ĐẦU TƯ
|QUY MÔ (HA)
|1
|Khu dịch vụ hải sản Thành Phát
|Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Thành Phát
|0,4
|2
|Khu dân cư Investco Green City
|CTCP Đầu tư và phát triển Xây dựng (Investco)
|12
|3
|The EverRich 2
|CTCP Phát triển bất động sản Phát Đạt
|11,2
|4
|Trung tâm Chí Linh
|Tổng Công ty DIC
|75,3
|5
|Khu phức hợp Riviera Point
|Công ty TNHH Riviera Point
|8,9
|6
|Khu phức hợp tại số 628-630 Võ Văn Kiệt
|CTCP Bất động sản Sài Gòn Vi Na
|3,1
|7
|Khu dân cư Hiệp Phước 1
|Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận
|29,2
|8
|The EverRich 3
|Công ty TNHH Dynamic Innovation
|1,8
|9
|Khu nhà ở tại số 1 Bis-1 Nguyễn Đình Chiểu (phường Đa Kao, quận 1 cũ)
|Công ty TNHH Bến Thành - Sao Thủy
|1,7
|10
|The Peak Garden
|CTCP Đầu tư bất động sản Hưng Lộc Phát
|5,2
|11
|Khu dân cư lô số 6 - Khu 6B
|Công ty TNHH TM-XD Sài Gòn Viễn Đông
|7,9
|12
|Khu y tế kỹ thuật cao
|Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm Shangi-la
|37,5
|13
|Nhà hỗn hợp HH1
|Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro
|14
|14
|Đường 991B (Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép - Thị Vải)
|Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành Nông nghiệp
|--