Sáng 10/8, HĐND TP Hà Nội tại kỳ họp chuyên đề đã thông qua nghị quyết về thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố. 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành.

Theo nghị quyết, Sở Quy hoạch - Kiến trúc được sáp nhập vào Sở Xây dựng, thành Sở Xây dựng mới. Cơ quan này đảm nhiệm quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực từ quy hoạch, kiến trúc, đầu tư xây dựng, phát triển đô thị đến hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, thị trường bất động sản và giao thông vận tải.

100% đại biểu HĐND TP có mặt biểu quyết tán thành thông qua nghị quyết về thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP

Sau sắp xếp, Sở Xây dựng có 14 phòng chuyên môn, giảm 11 phòng, tương đương 44% so với tổng số phòng của hai sở trước khi hợp nhất. Sở có 6 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó 3 đơn vị tiếp tục được sắp xếp theo lộ trình.

Cùng với đó, Sở Du lịch được sáp nhập vào Sở Văn hóa và Thể thao để thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; báo chí; xuất bản, in, phát hành; phát thanh và truyền hình; thông tin điện tử; thông tấn; thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại; quảng cáo; việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cơ quan này có 10 phòng chuyên môn, giảm 3 phòng, tương đương 23,1%; số đơn vị sự nghiệp công lập còn 14, giảm 2 đơn vị.

Một thay đổi đáng chú ý khác là Hà Nội thành lập Sở Ngoại vụ, làm đầu mối phụ trách công tác đối ngoại của thành phố. Sở Ngoại vụ được hình thành trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, tài chính và tài sản liên quan từ Văn phòng UBND TP Hà Nội, gồm 4 phòng chuyên môn.

Sau khi chuyển một số chức năng sang Sở Ngoại vụ và tổ chức lại bộ máy, Văn phòng UBND TP Hà Nội còn 8 phòng chuyên môn. Văn phòng cũng có Ban Tiếp công dân thành phố và 2 đơn vị sự nghiệp công lập là Trung tâm Truyền thông, dữ liệu và công nghệ số thành phố và Trung tâm hội nghị thành phố.

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, giảm một đầu mối.