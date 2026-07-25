Bộ Nội vụ vừa trả lời câu hỏi của bà L.T. P. về việc xác định thời hạn bổ nhiệm khi đơn vị sự nghiệp công lập sáp nhập. Theo phản ánh, bà P. được UBND huyện cũ điều động, bổ nhiệm làm trưởng ban tại một đơn vị sự nghiệp (đơn vị A), thời hạn giữ chức vụ 5 năm, tính từ ngày 20/8/2022.

Từ ngày 1/7/2025, khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã bổ nhiệm bà tiếp tục giữ chức trưởng ban tại đơn vị A, với thời hạn 5 năm tính từ ngày 20/8/2022.

Đơn vị sự nghiệp công lập sáp nhập, tổ chức lại có thể phát sinh việc sắp xếp, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý. Ảnh minh hoạ: NLĐ.

Đến ngày 1/1/2026, đơn vị A sáp nhập vào đơn vị B. Khi đó, bà P. từ chức vụ trưởng ban tại đơn vị A được sắp xếp giữ chức phó giám đốc đơn vị B, với thời hạn 5 năm, tính từ ngày 20/8/2022.

Bà P. đặt câu hỏi, việc UBND xã lấy mốc thời gian bổ nhiệm từ thời điểm bà được bổ nhiệm tại đơn vị A có đúng quy định hay không?

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ dẫn điểm b khoản 1 Điều 47 Nghị định 115/2020 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 85/2023. Theo quy định, trường hợp hợp nhất, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại hoặc chuyển đổi mô hình tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập mà chức vụ viên chức đang giữ ở đơn vị cũ thấp hơn chức vụ dự kiến đảm nhiệm tại đơn vị mới thì thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ nơi khác.

Bộ Nội vụ cho biết, khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng, Nhà nước, cấp ủy và tổ chức đảng các cấp đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền.

Do đó, đối với trường hợp cụ thể của bà P., Bộ Nội vụ đề nghị liên hệ cơ quan quản lý viên chức để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.