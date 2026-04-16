Liên quan vụ người đàn ông xây hàng chục căn nhà trái phép trên đất người khác rồi bán “sang tay” cho người dân tại TP Tân Uyên (tỉnh Bình Dương cũ, nay thuộc TPHCM), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Văn Hoàng (SN 1969, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Hoàng được xác định đã xây dựng 48 căn nhà trái phép trên đất đứng tên người khác rồi bán cho hàng chục hộ dân tại TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ (nay là phường Tân Khánh, TPHCM), khiến nhiều người mua rơi vào cảnh “điêu đứng”, như VietNamNet đã phản ánh.

Ông Lê Văn Hoàng bị khởi tố vì xây nhà trên đất người khác rồi bán cho người dân. Ảnh: CA

Theo hồ sơ, năm 2017, ông Trương Minh Ký (57 tuổi, ngụ TPHCM) phát hiện ông Lê Văn Hoàng, bà Nguyễn Thị Út (50 tuổi) và ông Ngô Văn Phúc (44 tuổi) xây dựng nhà cùng một số công trình trái phép trên thửa đất rộng 6.400 m² của mình tại phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên (nay là phường Tân Khánh, TPHCM).

Thửa đất này đã được UBND huyện Tân Uyên (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Ký từ năm 1999.

Sau đó, ông Ký nhiều lần gửi đơn tố cáo đến chính quyền địa phương, đồng thời khởi kiện ra TAND TP Tân Uyên, yêu cầu các cá nhân liên quan chấm dứt hành vi xây dựng trái phép và trả lại đất.

Đến tháng 7/2020, ông Lê Văn Hoàng nộp đơn khởi kiện, yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Ký.

Qua nhiều cấp xét xử, tháng 7/2023, TAND cấp cao tại TPHCM bác đơn khởi kiện của ông Hoàng do không chứng minh được nguồn gốc thửa đất thuộc quyền sử dụng của mình.

Tòa cũng xác định việc UBND huyện Tân Uyên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Ký là đúng quy định pháp luật.

Sau các quyết định nêu trên, tháng 12/2019, TAND thị xã Tân Uyên (cũ) áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; Chi cục Thi hành án dân sự cùng địa phương cũng ra quyết định thi hành án chủ động, buộc ông Lê Văn Hoàng không được xây dựng, lắp ghép nhà tiền chế trên thửa đất.

Tuy nhiên, ông Hoàng vẫn tiếp tục xây dựng các căn nhà liền kề, rào chắn xung quanh để ngăn cản việc kiểm tra, thậm chí dùng hung khí uy hiếp lực lượng chức năng làm nhiệm vụ (theo báo cáo của UBND phường Tân Phước Khánh ngày 9/6/2020).

Trong thời gian này, thông qua môi giới, ông Hoàng đã bán 48 căn nhà xây trái phép cho người dân với giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng mỗi căn, bằng giấy tay hoặc lập vi bằng.

Khu đất ông Hoàng xây dựng hàng chục căn nhà trái phép. Ảnh: X.A.

Ngày 23/7/2024, TAND TP Tân Uyên mở phiên sơ thẩm vụ án dân sự “tranh chấp quyền sử dụng đất” liên quan thửa đất trên, tuyên buộc ông Lê Văn Hoàng cùng các bị đơn tháo dỡ công trình, trả lại đất cho ông Trương Minh Ký. Sau đó, ông Hoàng và 71 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã kháng cáo.

Xét xử phúc thẩm, HĐXX TAND tỉnh Bình Dương quyết định hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra bổ sung do vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp.

Đáng chú ý, bản án phúc thẩm nhận định hành vi của ông Hoàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự với các tội danh như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về sử dụng đất đai và không chấp hành án.

Ngày 28/2/2025, TAND TP Tân Uyên (nay là TAND khu vực 17 TPHCM) đã kiến nghị khởi tố ông Hoàng, gửi cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, Ban Nội chính Thành ủy TPHCM cũng tiếp nhận đơn tố cáo của ông Trương Minh Ký và chuyển hồ sơ đến Công an TPHCM để điều tra, xử lý.