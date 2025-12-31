Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng quà cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Ngọc

Ngày 31/12, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, đoàn công tác của Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo do ông Trần Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng - làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Bác Ái Tây (tỉnh Khánh Hòa).

Tham gia cùng đoàn có đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa, doanh nghiệp tài trợ cùng chính quyền địa phương.

Ông Trần Tuấn Anh - Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo trao quà cho người dân. Ảnh: Xuân Ngọc

Tại trụ sở UBND xã Bác Ái Tây, đoàn công tác đã trao hỗ trợ cho 12 hộ gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ. Trong đó, 8 gia đình có nhà bị sập hoàn toàn nhận 6 triệu đồng/trường hợp và 4 triệu đồng cho một hộ có nhà bị hư hỏng nặng. Ngoài số tiền trên, đoàn công tác cũng tặng thêm cho 12 gia đình này 500.000 đồng/hộ.

Ông Nguyễn Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND xã Bác Ái Tây. Ảnh: Xuân Ngọc

Ông Nguyễn Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND xã Bác Ái Tây cho biết, trong đợt mưa lũ vừa qua, địa phương có 13 căn nhà bị hư hại toàn bộ và có nguy cơ đổ sập, không đảm bảo an toàn. Trong số đó, có 9 căn nhà ở thôn Bạc Rây 1 nằm trong phương án tái định cư nên không đề xuất xây mới, còn lại 4 căn đề xuất hỗ trợ xây mới và 5 căn nhà bị hư hỏng, phải sửa chữa.

Theo ông Cảnh, xã Bác Ái Tây có địa bàn rộng, dân cư phân tán, cơ sở hạ tầng còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập bình quân đầu người thấp. Khối lượng công việc nhiều, cán bộ phải kiêm nhiều nhiệm vụ và tìm nhiều biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Ông Trần Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo. Ảnh: Xuân Ngọc

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo cho hay, trong các đợt bão lũ năm 2025, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã hai lần kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ một ngày lương; đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Ông Trần Tuấn Anh bày tỏ, đoàn công tác mang đến món quà nhỏ nhưng là tấm lòng, nhằm phần nào chia sẻ khó khăn với bà con trong lúc khó khăn. Nhân dịp Tết Dương lịch, đoàn gửi lời chúc mừng năm mới đến bà con, mong muốn mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc.