Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM (Trung tâm) vừa ban hành văn bản khẩn gửi các đơn vị vận tải nhằm chấn chỉnh ngay các bất cập, sai phạm của tài xế và nhân viên phục vụ.
Phía Trung tâm cho biết, theo phản ánh và thực tế theo dõi, dù chính sách miễn vé mang lại hiệu ứng tích cực, công tác vận hành vẫn lộ rõ nhiều hạn chế.
Cụ thể, một số nhân viên chưa hướng dẫn khách xác thực lượt đi, phân loại sai đối tượng miễn vé và chưa phát phiếu kiểm soát. Đáng chú ý, vẫn còn hiện tượng nhân viên cản trở hành khách chạm thẻ, quét mã QR trên thiết bị tự động T10, hoặc tự ý can thiệp, che đầu đọc thẻ.
Để bảo đảm quyền lợi người dân, Trung tâm yêu cầu các doanh nghiệp vận tải siết chặt kỷ cương, quán triệt nhân viên thực hiện đúng quy trình và tập huấn cho lực lượng giám sát.
Nhân viên trên xe có trách nhiệm hướng dẫn hành khách chủ động xác thực lượt đi qua CCCD tích hợp, ứng dụng MultiGo, ví điện tử hoặc thẻ ngân hàng. Đồng thời, việc phát phiếu kiểm soát phải được duy trì nghiêm ngặt để đối soát dữ liệu (trừ một số tuyến đặc thù).
Thời gian tới, Trung tâm sẽ tăng cường hậu kiểm và xử lý nghiêm các vi phạm theo hợp đồng nhằm bảo vệ quyền lợi hành khách, đồng thời ghi nhận chính xác dữ liệu sản lượng để nâng cao chất lượng toàn hệ thống.
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Từ ngày 1/7 đến 31/12/2026, TPHCM hỗ trợ 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt nhằm giảm ùn tắc và thúc đẩy chuyển đổi xanh.
Chương trình chia làm hai giai đoạn:
Giai đoạn 1 (từ 1/7 đến 30/9): Miễn phí hoàn toàn, chưa bắt buộc xác thực lượt đi để thành phố hoàn thiện hệ thống công nghệ.
Giai đoạn 2 (từ 1/10 đến 31/12): Miễn phí gắn liền với xác thực/định danh qua CCCD, VNeID, ví điện tử, thẻ ngân hàng hoặc ứng dụng MultiGo.
Song song đó, thành phố sẽ nâng cấp hạ tầng bến bãi, tăng kết nối với metro và buýt đường thủy.
Hiện tỷ lệ xe buýt xanh tại TPHCM đạt gần 70%. Dự kiến, thành phố sẽ chuyển đổi xe buýt xanh nội tỉnh đạt 100% vào đầu năm 2027 và phủ xanh toàn bộ hệ thống vào năm 2029.