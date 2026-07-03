Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM (Trung tâm) vừa ban hành văn bản khẩn gửi các đơn vị vận tải nhằm chấn chỉnh ngay các bất cập, sai phạm của tài xế và nhân viên phục vụ.

Phía Trung tâm cho biết, theo phản ánh và thực tế theo dõi, dù chính sách miễn vé mang lại hiệu ứng tích cực, công tác vận hành vẫn lộ rõ nhiều hạn chế.

Nhân viên hỗ trợ hành khách lớn tuổi di chuyển lên xe buýt. Ảnh: TK

Cụ thể, một số nhân viên chưa hướng dẫn khách xác thực lượt đi, phân loại sai đối tượng miễn vé và chưa phát phiếu kiểm soát. Đáng chú ý, vẫn còn hiện tượng nhân viên cản trở hành khách chạm thẻ, quét mã QR trên thiết bị tự động T10, hoặc tự ý can thiệp, che đầu đọc thẻ.

Để bảo đảm quyền lợi người dân, Trung tâm yêu cầu các doanh nghiệp vận tải siết chặt kỷ cương, quán triệt nhân viên thực hiện đúng quy trình và tập huấn cho lực lượng giám sát.

Nhân viên trên xe có trách nhiệm hướng dẫn hành khách chủ động xác thực lượt đi qua CCCD tích hợp, ứng dụng MultiGo, ví điện tử hoặc thẻ ngân hàng. Đồng thời, việc phát phiếu kiểm soát phải được duy trì nghiêm ngặt để đối soát dữ liệu (trừ một số tuyến đặc thù).

Thời gian tới, Trung tâm sẽ tăng cường hậu kiểm và xử lý nghiêm các vi phạm theo hợp đồng nhằm bảo vệ quyền lợi hành khách, đồng thời ghi nhận chính xác dữ liệu sản lượng để nâng cao chất lượng toàn hệ thống.