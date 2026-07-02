Ngày 2/7, Công an xã Hiệp Phước, TPHCM cho biết đang phối hợp cùng Công an TPHCM để mở rộng điều tra về nhóm đối tượng có hành vi làm giả và sử dụng vé số giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người bán vé số dạo trên địa bàn.

Công an đang tạm giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Ngọc (SN 1972, ngụ phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), Lê Hữu Thông (SN 1977, ngụ xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Hoài Nam (SN 1969, ngụ chung cư Lê Thành, phường Tân Tạo, TPHCM).

Công an phục kích bắt giữ đối tượng dùng vé số giả để lừa người bán dạo. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, gần đây, Công an xã Hiệp Phước liên tục tiếp nhận trình báo của nhiều người bán vé số dạo về việc bị một đối tượng đi xe máy, mặc áo khoác, bịt kín mặt tiếp cận mua vé. Đáng nói, sau khi chọn số, đối tượng này liền đưa ra các tờ vé số trúng thưởng mang đài Xổ số kiến thiết Kiên Giang, để yêu cầu đổi thưởng. Sau khi nhận tiền thừa, đối tượng nhanh chóng rồ ga tẩu thoát.

Điển hình mới đây chị Phan Thị Thanh T. (SN 1988, hành nghề bán vé số dạo) bị một đối tượng dùng 12 tờ vé số giả để đổi thưởng, chiếm đoạt số tiền 2,4 triệu đồng. Chỉ đến khi mang số vé này đến đại lý lớn để đổi, chị T. mới ngã ngửa biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Tang vật vé số giả mà công an thu giữ. Ảnh: CACC

Vào cuộc truy xét khẩn trương, Công an xã Hiệp Phước nhanh chóng làm rõ và bắt giữ Nguyễn Văn Ngọc - đối tượng trực tiếp gây ra hàng loạt vụ lừa đảo trên.

Tại cơ quan điều tra, Ngọc khai nhận đã mua các tờ vé số giả với giá 50.000 đồng/tờ, sau đó đem đi đổi thưởng với giá 200.000 đồng/tờ. Để tránh bị nghi ngờ, Ngọc thường kết hợp vừa mua vé số mới vừa cấn trừ tiền trúng thưởng giả nhằm tạo lòng tin, vừa lấy tiền mặt từ các nạn nhân.

Đối tượng Nguyễn Hoài Nam, người trực tiếp in ấn, làm giả các tờ vé số trúng thưởng. Ảnh: CACC

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm đồng bọn của Ngọc là Lê Hữu Thông – kẻ trực tiếp lừa gạt chị T. nói trên.

Đồng thời, cơ quan công an cũng đã tóm gọn "mắt xích" quan trọng nhất của đường dây là Nguyễn Hoài Nam. Đây chính là kẻ đứng sau trực tiếp in ấn, làm giả các tờ vé số trúng thưởng rồi cung cấp cho Ngọc và Thông mang đi lừa đảo.