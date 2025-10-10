Ngày 9/10, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã đón tiếp và làm việc với ông Robert H. McCooey - Phó Chủ tịch kiêm Trưởng phòng Thị trường vốn toàn cầu của Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq - một trong những sàn giao dịch chứng khoán điện tử lớn nhất tại Mỹ.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính và công nghệ.

Theo ông, Nasdaq là một trong những sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất tại Mỹ, cùng với Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE).

Trong khi đó, TPHCM đang trong quá trình thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam; Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 222 về việc xây dựng trung tâm này. Đây là khung pháp lý quan trọng để thành phố bắt đầu hành trình phát triển trung tâm tài chính quốc tế đầu tiên của Việt Nam.

Do đó, thành phố mong muốn hợp tác toàn diện với Nasdaq nhằm xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM, tập trung vào những lĩnh vực Nasdaq có thế mạnh như công nghệ, kết nối quốc tế, cùng uy tín và niềm tin với cộng đồng nhà đầu tư toàn cầu.

"Sự hợp tác này sẽ góp phần thu hút các dòng vốn quốc tế và nâng tầm vị thế tài chính của TPHCM”, ông Nguyễn Văn Được bày tỏ sự tin tưởng.

Bên cạnh đó, ông cho biết thêm, TPHCM và Nasdaq đã thống nhất về chủ trương ký kết bản ghi nhớ hợp tác (MOU) trong thời gian tới, dự kiến trong chuyến công tác của Chủ tịch UBND TPHCM tại Mỹ từ ngày 15-20/10. Bản ghi nhớ này chính là bước khởi đầu quan trọng để cụ thể hóa các hoạt động hợp tác giữa hai bên.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi với ông Robert H. McCooey - Phó Chủ tịch Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq. (Ảnh: T.T)

Ông Robert H. McCooey - Phó Chủ tịch Nasdaq, cho biết, thế mạnh của Nasdaq không nằm ở hạ tầng hữu hình như nhà cửa hay đất đai, mà tập trung vào nền tảng công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và khả năng xây dựng niềm tin vững chắc trong cộng đồng đầu tư - tài chính quốc tế.

Ông đánh giá TPHCM là đô thị trẻ, năng động, đông dân, đóng vai trò trung tâm kinh tế của Việt Nam, với nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính - công nghệ.

Đại diện Nasdaq kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM sẽ trở thành trung tâm tài chính - công nghệ hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong tương lai.

Ông McCooey cũng bày tỏ mong muốn các bộ, ngành của Việt Nam cùng các cơ quan chuyên môn của TPHCM sẽ tham gia xuyên suốt trong quá trình xây dựng và vận hành trung tâm, giúp cộng đồng nhà đầu tư quốc tế nhận thấy rõ lợi ích và cơ hội đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam.

"Nasdaq cam kết đồng hành cùng TPHCM thông qua các chương trình đào tạo nhân sự, chuyển giao công nghệ tài chính, hỗ trợ kêu gọi đầu tư quốc tế, và chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, vận hành thị trường vốn", ông nói.