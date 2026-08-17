Thông tin trên vừa được Ban Chỉ đạo 515 TPHCM về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cho biết.

Theo Ban Chỉ đạo 515 TPHCM, các lực lượng đã lấy được 9.854 mẫu sinh phẩm, trong đó 7.104 mẫu đủ điều kiện phục vụ giám định ADN.

Lực lượng chức năng lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Nguyễn Huế

Song song với việc lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ, Công an TPHCM đã thu nhận 1.843 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trong đợt 1. Hơn 2.000 thân nhân khác đã đăng ký để tiếp tục lấy mẫu trong đợt 2, phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Các mẫu hài cốt sau khi được rà soát, chuẩn hóa sẽ được lực lượng chức năng bàn giao cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để tiến hành giám định ADN. Dữ liệu sinh phẩm và thông tin thân nhân cũng được chuẩn hóa, liên thông nhằm rút ngắn thời gian đối chiếu, xác định danh tính liệt sĩ.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin kết quả mới nhất công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Trong ngày 17/8, lực lượng chức năng cất bốc được 7 hài cốt liệt sĩ cùng 3 bộ di vật kèm theo. Ảnh: BTL

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, tại rãnh mộ thứ nhất (khu A), lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đào hơn 200m³ đất để tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Qua đó, đội quy tập phát hiện, cất bốc 7 hài cốt liệt sĩ cùng 3 bộ di vật.

Từ ngày 23/6 đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 358 hài cốt liệt sĩ cùng 201 bộ di vật kèm theo tại công viên Lê Thị Riêng.

Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, nhân chứng và đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phấn đấu hoàn thành trước tháng 11/2026.

Triển khai quy tập tại khu mộ tập thể 5 hài cốt liệt sĩ ở xã Thường Tân Sáng 17/8, Ban Chỉ đạo 515 TPHCM tổ chức triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại ấp Lạc An 3, xã Thường Tân. Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc, đồng thời là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn yêu cầu các lực lượng phát huy tinh thần trách nhiệm, bảo đảm an toàn, tổ chức tìm kiếm khoa học, cẩn trọng, không bỏ sót khu vực và thông tin có giá trị; phối hợp chặt chẽ, ghi chép, lập hồ sơ, sơ đồ vị trí đầy đủ. Ông cũng đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại khu mộ tập thể ở ấp Lạc An 3 xác định có 5 hài cốt liệt sĩ, trong đó 2 liệt sĩ đã có thông tin, 3 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Việc tìm kiếm, quy tập nhằm đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ trang trọng, đồng thời tạo cơ sở xác minh danh tính, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện chế độ, chính sách đối với thân nhân liệt sĩ.

Cuối tuần tìm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng, hàng chục chiến sĩ đào bằng tay Dù là ngày cuối tuần, lực lượng làm nhiệm vụ vẫn tiếp tục khai quật rãnh mộ thứ nhất tại công viên Lê Thị Riêng. Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, đội quy tập đã phát hiện thêm 24 hài cốt liệt sĩ cùng 15 bộ di vật kèm theo.