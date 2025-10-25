Theo báo cáo tổng kết, giai đoạn 2020-2025, TPHCM đối diện với nhiều khó khăn chưa từng có, từ đại dịch COVID-19, diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, đến các vướng mắc về nguồn lực và sự biến động đội ngũ cán bộ chủ chốt.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM tham dự đại hội - Ảnh: SGGP

Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã phát huy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu đã đề ra.

Nhờ những nỗ lực thi đua toàn diện, TPHCM đã vượt qua khó khăn, phục hồi kinh tế hiệu quả sau đại dịch và vinh dự được trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”. Thành phố khẳng định vai trò là đầu tàu kinh tế với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân ước đạt 4,8% năm, quy mô GRDP ước đạt 2.971 nghìn tỉ đồng (chiếm 23,7% GDP cả nước).

GRDP bình quân đầu người đạt 8.258 USD, cao gấp 1,7 lần trung bình cả nước. Thành phố tiếp tục đóng góp ngân sách quốc gia mạnh mẽ, với tổng thu ngân sách nhà nước đạt 737.000 tỷ đồng (chiếm 33,4% tổng thu quốc gia).

Trong giai đoạn đại dịch COVID-19, phong trào thi đua đã huy động được hơn 4.073 tỷ đồng nguồn lực xã hội, hỗ trợ 4,7 triệu người dân. Các mô hình nhân văn như “ATM gạo”, “Siêu thị 0 đồng” đã lan tỏa tinh thần nghĩa tình, trách nhiệm.

Thành phố đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố. Đến năm 2025, Thành phố có 141 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Các dự án hạ tầng trọng điểm như Vành đai 2, 3, 4, Metro số 1 đã được đẩy mạnh. Nổi bật, phong trào “Quyết tâm hoàn thành Dự án đường Vành đai 3” đã đảm bảo bàn giao 100% diện tích đất. Trong lĩnh vực chỉnh trang đô thị, thành phố đã di dời được 2.984/6.500 căn nhà trên và ven kênh rạch và hoàn thành 100% kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát với 733 căn.

Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm” đã khơi dậy tinh thần đổi mới. Thành phố đạt thứ hạng cao toàn quốc về cải cách hành chính và hướng tới mục tiêu 100% người dân có kỹ năng số cơ bản vào năm 2026.

Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM Võ Thị Trung Trinh chia sẻ điển hình thi đua yêu nước tại đại hội - Ảnh: DNSG

Để khắc phục triệt để các hạn chế và đưa phong trào vào thực chất, UBND TPHCM đã xác định một loạt giải pháp đồng bộ trong giai đoạn 2025-2030. Bao gồm tăng cường trách nhiệm người đứng đầu và thể chế; đột phá kinh tế bằng khoa học - công nghệ; đẩy mạnh cải cách hành chính và khen thưởng thực chất.

Phát biểu phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM - cho rằng, tinh thần “đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng TPHCM tiên phong, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới” trong khí thế mới, động lực mới, càng tiếp thêm cho thành phố sự hăng hái phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nghĩa tình, tiên phong vì cả nước, cùng cả nước.

Theo ông, mỗi cán bộ, công chức phải biến phong trào thi đua thành những hành động cách mạng thiết thực, hiệu quả, từng bước hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng xây dựng TPHCM phát triển phồn vinh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc và nghĩa tình, cùng cả nước tiến nhanh, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hướng tới 100 năm thành lập Đảng (2030), UBND TPHCM đặt mục tiêu trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao. Tầm nhìn đến 100 năm thành lập nước (2045) nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch, dịch vụ, giáo dục, y tế của châu Á. Tại đại hội, Chủ tịch UBND TPHCM cũng cho biết, thành phố sẽ hỗ trợ kinh phí đầu tư bệnh viện ở Vũng Tàu.