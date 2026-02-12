Thông tin được bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, cho biết tại hội nghị sơ kết công tác triển khai đợt cao điểm xử lý tàu cá vi phạm mất kết nối VMS trên địa bàn.

Theo bà Na, dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình của Cục Thủy sản và Kiểm ngư cho thấy, trong tổng số 1.827 lượt tàu vi phạm, có 17 tàu vượt ranh giới khai thác trên biển; 81 tàu mất kết nối hành trình trên 10 ngày không về bờ; và 1.729 lượt tàu mất kết nối từ trên 6 giờ đến dưới 10 ngày khi đang hoạt động trên biển.

Lực lượng chức năng phát tờ rơi, tài liệu tuyên truyền về các quy định khi ra khơi đánh bắt cho ngư dân TPHCM. Ảnh: Quang Anh

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND TPHCM về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định cần rà soát, xử lý 830 tàu cá mất kết nối hành trình trong giai đoạn 2024 – 2025.

Đến ngày 5/2/2026, các lực lượng chức năng đã rà soát, xử lý 230/830 tàu cá; số còn lại tiếp tục được xác minh. Tính đến ngày 11/2/2026, công tác rà soát, xử lý đã hoàn thành tại nhiều xã, phường như: Bình Châu, Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa, Long Sơn, Bình Giã, Xuyên Mộc, Châu Đức, Phú Mỹ, Hòa Hội, Côn Đảo, An Lạc, Hạnh Thông, Vườn Lài, Bình Đông và Diên Hồng.

Ba địa phương trọng điểm nghề cá gồm Long Hải, Phước Hải và Vũng Tàu hiện vẫn tiếp tục triển khai do số lượng tàu vi phạm lớn. Việc xử lý dự kiến hoàn tất để phục vụ các đoàn kiểm tra của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC), dự kiến sang Việt Nam vào tháng 3 tới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, cho biết thành phố đã xử lý khoảng 80% số tàu vi phạm. Số còn lại chủ yếu do tàu đang hoạt động trên biển hoặc cập cảng ngoài địa bàn.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ xử lý dứt điểm các trường hợp tồn đọng; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác chống khai thác IUU.