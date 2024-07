Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, mới đây Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử”.

Vụ án này liên quan đến việc 19 tàu cá tại xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền) có hành vi tháo thiết bị giám sát hành trình gửi cho một tàu cá của tỉnh Bình Thuận.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát tài liệu, tờ rơi tuyên truyền, phổ biến cho bà con ngư dân về các quy định của pháp luật trong công tác chống IUU. Ảnh: Quang Anh

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại cảng cá Hưng Thái (xã Phước Hưng, huyện Long Điền) và khởi tố bị can đối với bà Trần Thị H. về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, liên quan đến việc xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản, vi phạm IUU.

Ngoài ra, Công an tỉnh đã chỉ đạo điều tra 2/6 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự để xử lý theo quy định.

Đó là các trường hợp có liên quan về xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản tại cảng cá Xí nghiệp cơ khí tàu thuyền ở TP Vũng Tàu và vụ việc 4 tàu cá BV 970xx TS, BV 979xx TS, BV 976xx TS và BV 957xx TS tháo gỡ và lưu giữ thiết bị giám sát hành trình đi khai thác hải sản không theo quy định.

Đối với vụ việc 2 tàu cá BV 901xx TS và BV 906xx TS vi phạm khai thác hải sản không theo quy định và vụ việc 3 tàu cá BV 923xx TS, BV 923xx TS và BV 946xx TS có hành vi tự ý tháo thiết bị giám sát hành trình, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá tại khu vực cảng cá Bến Đá, TP Vũng Tàu. Ảnh: Quang Anh

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sau quá trình thực hiện nhiệm vụ gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), thực hiện chỉ đạo Trung ương và qua 4 đợt thanh tra của EC, đến nay tình hình chống khai thác IUU tại tỉnh đã được triển khai quyết liệt hơn, đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.