Sau khi Công an TPHCM triệt phá đường dây đưa heo chứa Salbutamol ra thị trường, UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát, kiểm tra và truy xuất nguồn gốc toàn chuỗi cung ứng thịt.

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý, kiểm soát việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ và kinh doanh sản phẩm động vật trên địa bàn.

Theo đó, qua vụ triệt phá đường dây sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, Công an TPHCM bước đầu xác định, từ tháng 1/2026, các đối tượng đã đưa hơn 10.000 tấn heo có sử dụng chất tạo nạc Salbutamol ra thị trường TPHCM và một số tỉnh, thành phía Nam.

Theo thông tin ban đầu, đường dây hoạt động khép kín, từ cung cấp chất cấm, tổ chức chăn nuôi, thu gom, vận chuyển, hợp thức hóa hồ sơ kiểm dịch đến giết mổ và tiêu thụ. Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án.

Thành phố yêu cầu công an mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; phối hợp Sở NN-MT kiểm tra hoạt động sản xuất, vận chuyển, giết mổ tại các cửa ngõ.

Sở NN-MT tăng cường lấy mẫu thức ăn, vật tư chăn nuôi, nước uống, động vật và sản phẩm động vật để phát hiện Salbutamol, Beta-agonist; thanh tra đột xuất các trang trại, cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, giết mổ, chợ và siêu thị.

UBND TPHCM yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương chấn chỉnh quản lý sau vụ hơn 10.000 tấn heo chứa chất cấm Salbutamol. Ảnh: CACC

Bên cạnh đó, Sở phải kiểm soát chặt việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào và quá cảnh TPHCM; rà soát quy trình cấp giấy chứng nhận kiểm dịch, đối chiếu hồ sơ với thực tế, ngăn chặn việc hợp thức hóa chứng từ.

Sở ATTP được giao giám sát nguy cơ tại các điểm kinh doanh, cung cấp thịt và sản phẩm từ thịt; đánh giá tác động sức khỏe, kịp thời khuyến cáo người tiêu dùng. Sở Y tế rà soát việc quản lý Salbutamol trong sản xuất, nhập khẩu thuốc, đề xuất cơ chế ngăn chặn sử dụng sai mục đích.

Trong khi đó, Sở Công Thương tăng cường kiểm tra hoạt động lưu thông, kinh doanh sản phẩm động vật; Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục kiểm soát chặt nguồn gốc thực phẩm sử dụng trong bữa ăn học đường.

UBND các phường, xã, đặc khu được giao rà soát cơ sở chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật; phối hợp kiểm tra, xử lý cơ sở hoạt động không phép, tăng cường tuyên truyền và tiếp nhận phản ánh của người dân.

Đáng chú ý, người đứng đầu chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để vi phạm kéo dài, có dấu hiệu rõ nhưng không phát hiện, xử lý hoặc không báo cáo kịp thời.

UBND TPHCM yêu cầu tiếp tục triển khai đề án truy xuất nguồn gốc thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm và mô hình chợ an toàn thực phẩm; đồng thời mở rộng kiểm tra hoạt động kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử, mạng xã hội và ứng dụng giao nhận.