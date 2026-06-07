Văn phòng UBND TPHCM vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường sau buổi kiểm tra thực địa dự án metro số 6 (giai đoạn 1: Cảng HKQT Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) vào ngày 26/5 vừa qua.

Theo đó, để kịp khởi công tuyến metro này vào cuối năm 2026, lãnh đạo UBND TP yêu cầu phải phê duyệt hướng tuyến ngay trong tháng 6/2026 và hoàn thành trình báo cáo cuối kỳ vào tháng 10/2026.

Metro số 6 (màu xanh) là tuyến đường sắt đô thị vành đai trong của TPHCM. Ảnh: MAUR

Để xác định chính xác vị trí các nhà ga tại khu vực Tân Sơn Nhất, Sở Quy hoạch – Kiến trúc được giao chủ trì rà soát quy hoạch, tham mưu UBND thành phố lấy ý kiến các Bộ, ngành, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Cục Hàng không Việt Nam.

Bên cạnh đó, Thành phố chú trọng phát triển đô thị dọc tuyến theo mô hình TOD, đặc biệt là nghiên cứu lập quy hoạch phát triển không gian ngầm tại vị trí ga ST04 (tuyến số 6) và ga ST09 (tuyến số 4).

Lãnh đạo UBND TP yêu cầu Ban Quản lý Đường sắt đô thị phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ pháp lý về giải phóng mặt bằng. Mục tiêu là hạn chế tối đa việc giải tỏa nhiều lần tại các dự án đã phê duyệt, tránh gây xáo trộn và bảo vệ ổn định cuộc sống của người dân cũng như hoạt động của doanh nghiệp.