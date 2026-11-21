Trà lá sen được nhiều người truyền tai có tác dụng giảm mỡ máu, tiêu mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân. Tuy nhiên, liệu loại trà dân dã này cần dùng đúng, thận trọng với từng người.

Tôi nghe nhiều người nói uống trà lá sen giảm béo, hạ mỡ máu. Xin chuyên tư vấn cách dùng như nào cho hiệu quả. Tôi xin cảm ơn! (Thu Hường, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai).

Lương y Bùi Đắc Sáng - Hội Đông Y Hà Nội tư vấn:

Trà lá sen được nhiều người sử dụng với mong muốn giảm mỡ máu, hỗ trợ giảm cân và hạn chế tích tụ mỡ bụng. Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện nay chủ yếu được thực hiện trên động vật, chưa đủ bằng chứng khẳng định uống trà lá sen có thể điều trị rối loạn mỡ máu ở người.

Lá sen (còn gọi là hà diệp) là vị thuốc quen thuộc trong y học cổ truyền. Theo kinh nghiệm dân gian, lá sen có tác dụng thanh nhiệt, tiêu đàm, lợi thấp, thường được dùng dưới dạng thuốc sắc hoặc hãm trà uống hằng ngày.

Về thành phần, lá sen chứa nhiều hoạt chất sinh học, trong đó có nhóm alkaloid, tiêu biểu là nuciferine, cùng các flavonoid như rutin, hyperoside và isoquercitrin. Những hoạt chất này đang được nghiên cứu về khả năng tác động đến quá trình chuyển hóa chất béo, hạn chế tích tụ lipid trong tế bào gan.

Trà lá sen - thức uống dân dã được nhiều người chọn. Ảnh: Hoa Linh.

Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy chiết xuất lá sen có tiềm năng làm giảm triglyceride, cholesterol toàn phần và cholesterol LDL (mỡ máu xấu). Tuy nhiên, những kết quả này chưa thể khẳng định hiệu quả tương tự ở người. Hiện chưa có đủ bằng chứng lâm sàng để xác định trà lá sen có thể giúp giảm mỡ máu hoặc thay thế các phương pháp điều trị rối loạn lipid máu.

Theo cách dùng trong y học cổ truyền, lá sen có thể được sử dụng dưới dạng thuốc sắc hoặc trà hãm. Liều lượng tham khảo từ 6-12g lá sen khô hoặc 40-80g lá tươi mỗi ngày.

Bạn dùng lá sen khô thái nhỏ, sao nhẹ cho thơm, sau đó hãm với 500ml-1 lít nước sôi, dùng trong ngày hoặc phối hợp với sơn tra và quyết minh tử để sắc uống.

Bạn nên uống trà lá sen trước bữa ăn chính khoảng 30 phút hoặc sau khi ăn ít nhất 1 tiếng. Cách này giúp hoạt chất trong trà cản trở bớt sự hấp thu chất béo từ thức ăn mà không làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa tự nhiên của dạ dày.

Người dùng tuyệt đối không uống khi bụng đang quá đói vì có thể gây cồn cào ruột, hạ đường huyết đột ngột dẫn đến chóng mặt, bủn rủn tay chân. Bạn cũng tránh uống trà sát giờ đi ngủ vào buổi tối vì lá sen có tác dụng lợi tiểu nhẹ, dễ gây thức giấc giữa đêm để đi vệ sinh.

Người có mỡ máu cao cần lưu ý, không nên tự ý dùng trà lá sen thay thế thuốc điều trị đã được bác sĩ kê đơn. Việc kiểm soát mỡ máu cần kết hợp chế độ ăn giảm chất béo bão hòa, hạn chế đồ chiên rán, tăng cường vận động, kiểm soát cân nặng và sử dụng thuốc khi có chỉ định.

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