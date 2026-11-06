Không phải chỉ số mỡ máu nào cao cũng gây hại. HDL-C được xem là cholesterol tốt, giúp vận chuyển cholesterol dư thừa về gan để đào thải, góp phần bảo vệ tim mạch. Tuy nhiên, nếu chỉ số này quá thấp, nguy cơ mắc bệnh tim mạch có thể tăng lên.

Tôi đi khám sức khỏe bác sĩ cho biết tôi có chỉ số HDL-C thấp quá mức. Xin bác sĩ tư vấn chỉ số mỡ máu này thấp ảnh hưởng gì tới sức khỏe không? (Phạm Văn Hưng - TPHCM).

Bác sĩ Bùi Thị Yến Nhi - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 3 tư vấn:

Trong bảng xét nghiệm mỡ máu, không phải chỉ số nào tăng cao cũng đáng lo ngại. HDL-C được gọi là “cholesterol tốt” bởi có vai trò vận chuyển cholesterol dư thừa từ các mô và thành mạch về gan để chuyển hóa. HDL-C thấp có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Khi nhắc đến mỡ máu cao, nhiều người thường nghĩ ngay đến cholesterol toàn phần, LDL-C hay triglyceride. Đây đều là những chỉ số cần được kiểm soát bởi khi tăng cao, chúng có thể làm gia tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh lý tim mạch.

Tuy nhiên, trong bảng xét nghiệm mỡ máu còn có một chỉ số đặc biệt là HDL-C (High-Density Lipoprotein Cholesterol), thường được gọi là cholesterol tốt. HDL-C tham gia vận chuyển cholesterol dư thừa từ các mô, cơ quan và thành mạch về gan để chuyển hóa, đào thải. Nhờ đó, HDL-C góp phần hạn chế sự tích tụ cholesterol trong cơ thể và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Xét nghiệm mỡ máu giúp phát hiện nhiều bệnh. Ảnh: Freepik.

Theo các ngưỡng tham khảo được nêu trong tài liệu, HDL-C ở nam giới nên đạt khoảng 40-60 mg/dL (1-1,6 mmol/L), ở nữ giới khoảng 50-60 mg/dL (1,3-1,6 mmol/L).

HDL-C dưới 40 mg/dL ở nam và dưới 50 mg/dL ở nữ là thấp, có liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch.

Có nhiều yếu tố khiến HDL-C suy giảm, trong đó đáng chú ý là yếu tố di truyền, hút thuốc lá, ít vận động, thường xuyên ngồi lâu, thừa cân, béo phì, kiểm soát đường huyết kém.

4 cách giúp cải thiện HDL-C

1. Điều chỉnh chế độ ăn uống: Các chuyên gia khuyến nghị ưu tiên thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như các loại hạt, quả mọng, củ dền đỏ, bắp cải tím, nho đỏ, cải kale và ớt chuông.

Mọi người nên ăn cá ít nhất 2 bữa mỗi tuần, lựa chọn thực phẩm chứa chất béo không bão hòa như dầu ô liu, quả bơ và bổ sung các nguồn omega-3 từ thực phẩm. Ngược lại, chúng ta cần hạn chế bơ, mỡ động vật, phủ tạng, sữa nguyên kem, bánh ngọt và bánh quy chứa nhiều chất béo bão hòa.

2. Kiểm soát đường huyết: Người mắc đái tháo đường, tiền đái tháo đường hoặc hội chứng chuyển hóa cần kiểm soát tốt đường huyết. Đây là một trong những yếu tố quan trọng cải thiện rối loạn lipid máu, trong đó có tình trạng HDL-C thấp.

3. Duy trì vận động thường xuyên: Bạn nên dành khoảng 30-40 phút mỗi ngày, ít nhất 5 ngày mỗi tuần để tập thể dục.

4. Xây dựng lối sống lành mạnh: Bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, giảm cân nếu thừa cân, béo phì và tránh lối sống ít vận động là những việc cần thiết để cải thiện sức khỏe chuyển hóa.

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