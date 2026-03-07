Ông M.P.C. cho biết công ty của ông hoạt động trên địa bàn vùng I (theo Phụ lục I ban hành kèm Nghị định 293/2025 của Chính phủ về mức lương tối thiểu). Theo quy định, từ ngày 1/1/2026 mức lương tối thiểu vùng I là 5,31 triệu đồng/tháng.

Căn cứ quy định của Bộ luật Lao động, công ty đã ban hành quy chế lương, thưởng và phúc lợi, trong đó quy định thang bảng lương cho chức danh nhân viên gồm 10 bậc, từ 5,31 triệu đồng (bậc 1) đến 23,31 triệu đồng (bậc 10), mỗi bậc chênh nhau 2 triệu đồng.

Tuy nhiên, quy chế cũng nêu: “Người lao động có thể được xếp bậc lương thấp hơn so với bậc lương được xác định theo quy chế này”.

Trong quá trình thực hiện, công ty ký hợp đồng lao động với một số nhân viên với mức lương 16,31 triệu đồng/tháng. Mức lương này không trùng với bậc 6 (15,31 triệu đồng/tháng) hay bậc 7 (17,31 triệu đồng/tháng) trong thang bảng lương, nhưng vẫn cao hơn mức lương tối thiểu vùng.

Ông C. băn khoăn liệu việc thỏa thuận mức lương như vậy có vi phạm pháp luật lao động hay không.

Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết, theo khoản 1 Điều 13 Bộ luật Lao động 2019, hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Khoản 1 và khoản 2 Điều 90 Bộ luật Lao động quy định tiền lương là số tiền người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác; trong đó mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 93 Bộ luật Lao động quy định người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương trong hợp đồng và trả lương cho người lao động.

Điều 95 Bộ luật Lao động cũng nêu rõ người sử dụng lao động trả lương cho người lao động căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận trong hợp đồng, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc.

Trên cơ sở các quy định này, Bộ Nội vụ đề nghị ông C. đối chiếu với quy định của pháp luật để thực hiện.