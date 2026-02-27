Từ ngày 1/7/2025, Luật BHXH 2024 chính thức có hiệu lực, thay thế Luật BHXH 2014. Theo luật mới, thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu được giảm từ 20 năm xuống còn 15 năm.

Tuy nhiên, do Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 đang dẫn chiếu đến Luật BHXH 2014 nên nhiều doanh nghiệp băn khoăn khi giải quyết chế độ nghỉ hưu từ năm 2026 thì áp dụng quy định của luật nào.

Chẳng hạn, đối với trường hợp lao động nam sinh ngày 30/11/1964, đủ 61 tuổi 6 tháng vào ngày 1/6/2026 và có 16 năm đóng BHXH, việc giải quyết cho nghỉ hưu được thực hiện thế nào?

Doanh nghiệp sẽ ban hành quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/6/2026 khi người này đã đủ tuổi nghỉ hưu và có tối thiểu 15 năm đóng BHXH theo Luật BHXH 2024, hay chỉ được ra quyết định nghỉ việc do đủ tuổi nghỉ hưu và chưa đủ 20 năm đóng BHXH theo Điều 219 Bộ luật Lao động 2019?

Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng.

Trả lời vấn đề này, cơ quan Bảo hiểm xã hội TPHCM cho biết: Từ ngày 1/7/2025, khi Luật BHXH 2024 có hiệu lực, các đơn vị sử dụng lao động phải thực hiện theo quy định của luật mới và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Tuổi nghỉ hưu tiếp tục được xác định theo Nghị định 135/2020 quy định chi tiết Điều 169 Bộ luật Lao động về lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu.

Qua đối chiếu khoản 1 Điều 64 Luật BHXH 2024 và Phụ lục I kèm theo Nghị định 135/2020, lao động nam sinh ngày 30/11/1964 sẽ đủ tuổi nghỉ hưu (61 tuổi 6 tháng) vào ngày 1/6/2026.

Do người lao động đã có 16 năm đóng BHXH, cao hơn mức tối thiểu 15 năm theo quy định mới, nên đủ điều kiện hưởng lương hưu. Vì vậy, doanh nghiệp có thể ban hành quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/6/2026 theo Luật BHXH 2024.

Cơ quan BHXH khẳng định, kể từ khi Luật BHXH 2024 có hiệu lực thì việc giải quyết chế độ hưu trí phải căn cứ vào luật này và các văn bản hướng dẫn liên quan, bảo đảm quyền lợi của người lao động và thống nhất áp dụng pháp luật, tránh vướng mắc do dẫn chiếu sang quy định cũ trong Bộ luật Lao động 2019.