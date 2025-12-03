Kỷ niệm cột mốc 10 năm tổ chức, sự kiện năm nay đánh dấu bước phát triển vượt bậc của ngành Ngũ kim & Dụng cụ cầm tay Việt Nam, khẳng định vị thế là triển lãm chuyên ngành duy nhất tại Việt Nam được Hiệp hội Triển lãm Toàn cầu (UFI) công nhận - một chứng nhận quan trọng về năng lực tổ chức, chuẩn chất lượng và hiệu quả thương mại của sự kiện trên bản đồ triển lãm khu vực.

Triển lãm Quốc tế Ngũ kim và Dụng cụ cầm tay Việt Nam lần thứ 10 - Vietnam Hardware & Hand Tools Expo (VHHE 2025) mở cửa từ ngày 4-6/12 tại Nhà B, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Mỹ, TP.HCM.

Điểm hẹn công nghệ - sáng tạo - xu hướng DIY

Với tốc độ tăng trưởng ổn định của thị trường ngũ kim, cùng nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ trong lĩnh vực công cụ và vật tư kỹ thuật, VHHE 2025 tiếp tục được đánh giá là điểm đến lý tưởng để doanh nghiệp tìm kiếm nhà cung ứng, ký kết hợp tác và mở rộng thị trường tại Việt Nam - một trong những trung tâm sản xuất cơ khí mới nổi của Đông Nam Á.

Tại VHHE 2025, doanh nghiệp trưng bày sẽ giới thiệu hàng nghìn sản phẩm, từ dụng cụ cầm tay, phụ kiện cơ khí, vật tư tiêu hao đến các loại máy móc hỗ trợ sản xuất, thiết bị xây dựng, công cụ DIY, công nghệ mài - cắt - khoan mới nhất. Đây là cơ hội để khách tham quan cập nhật giải pháp toàn diện phục vụ sản xuất - thi công - chế tác - sửa chữa trong bối cảnh ngành cơ khí - xây dựng đang tăng tốc chuyển đổi công nghệ.

Một điểm sáng khác là sự hiện diện của nhóm Máy móc công nghiệp và Bảo hộ lao động, với các thiết bị gia công, máy cơ khí chính xác, phụ kiện công nghiệp, giày - găng tay - quần áo bảo hộ đạt tiêu chuẩn quốc tế. Nhóm sản phẩm này đáp ứng trực tiếp nhu cầu nâng cao an toàn lao động và tối ưu vận hành tại các nhà máy, công trình xây dựng và cơ sở sản xuất.

Chuỗi hoạt động chuyên sâu - kết nối thực chất đi kèm trải nghiệm sáng tạo

Song song với khu trưng bày, triển lãm còn mang đến chuỗi hoạt động chuyên môn được đầu tư bài bản. Tọa đàm quốc tế “Lấy ý kiến về Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia ngành thang máy” tập trung vào cơ khí chính xác, linh kiện kim loại và hệ thống điện - điện tử, nơi chuyên gia và doanh nghiệp chia sẻ góc nhìn về tiêu chuẩn, công nghệ và định hướng phát triển chuỗi cung ứng.

Tọa đàm “Từ Việt Nam đến Toàn cầu: Bứt phá Xuất khẩu cùng Thương mại điện tử với Amazon” mang đến kinh nghiệm thực tiễn về mở rộng thị trường quốc tế qua thương mại điện tử xuyên biên giới, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh đó, chương trình tham quan Khu công nghiệp Hiệp Phước giúp doanh nghiệp khảo sát năng lực sản xuất, hạ tầng công nghiệp và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trực tiếp.

Đối với cộng đồng DIY, VHHE 2025 tiếp tục tổ chức DIY Workshop cùng Xưởng gỗ Saigon 69 và Makita, nơi khách tham quan có thể trải nghiệm dụng cụ, thử sức chế tác và nhận quà tặng, góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo và văn hóa “tự làm” đang phát triển mạnh tại Việt Nam.

VHHE 2025 được tổ chức đồng thời cùng Vietnam Elevator Expo 2025, Vietnam Home & Garden Expo 2025 và Vietnam Expo HCMC 2025, tạo nên một quần thể triển lãm công nghiệp - thương mại quy mô lớn bao phủ toàn bộ chuỗi giá trị từ cơ khí - xây dựng - vật liệu - trang trí nhà cửa đến thương mại tổng hợp. Sự kết hợp này giúp tăng mạnh lưu lượng khách, mở rộng cơ hội giao thương và tạo nên hệ sinh thái kết nối chéo ngành hiếm có tại TP.HCM. Tổng thể quần thể sự kiện dự kiến quy tụ hơn 1.000 gian hàng, đón khoảng 25.000 lượt khách trong 3 ngày.

Phương Dung