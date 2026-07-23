Ghi nhận của PV VietNamNet vào đầu giờ chiều 23/7, tại trung tâm Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ (TPHCM) cho thấy, lượng khách hàng ngồi chờ giao dịch rất đông. Tại bãi gửi xe, nhiều khách hàng phải chờ dưới nắng để nhân viên điều tiết chỗ gửi xe hợp lý.

Hầu hết khách hàng đến để bán ra các sản phẩm vàng miếng, vàng nhẫn và kim cương.

Đáng chú ý, tại khu vực bán vàng miếng SJC, người dân ngồi chờ xếp hàng kín các lối đi. Nhân viên phát số cho khách hàng và liên tục điều phối để tránh ảnh hưởng tới không gian của trung tâm.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thị trường vàng, kim cương gần đây xuất hiện nhiều thông tin đáng chú ý, trong đó có việc cơ quan điều tra công bố 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng giá trị ước tính trên 500 tỷ đồng, đã được đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Tại SJC, lượng người tới giao dịch bán vàng miếng, vàng nhẫn và kim cương tăng cao. Ảnh: Thu Hà

Chị Đỗ Quỳnh (phường Tân Định) cho biết, chị đến trung tâm để bán vàng miếng và vàng nhẫn. Quầy vàng nhẫn giao dịch khá nhanh, thanh khoản ngay, trong khi vàng miếng chị đã chờ hơn 30 phút mà chưa biết tới khi nào mới có thể giao dịch.

“Giá vàng giảm, chênh lệch mua và bán cao nhưng so với thời điểm tôi mua vào thì vẫn lời, vì thế tôi quyết định bán ra để thu tiền mặt, sử dụng cho mục đích đầu tư khác”, chị Quỳnh nói.

Chị Quỳnh cho hay chị mang theo cả vàng miếng được mua tại PNJ tới giao dịch. Lý do bởi chính sách thanh khoản của PNJ gây khó khăn trong việc thu hồi tiền, vì thế chị kỳ vọng sẽ sớm bán được tại đây.

Tương tự, anh Đ.P.T (ngụ tại phường Bàn Cờ) dù đã chờ đợi rất lâu và đi cùng con nhỏ, nhưng anh nói rằng sẽ chờ để bán kim cương và vàng miếng. Quyết định này được anh đưa ra sau nhiều thông tin liên quan tới thị trường vàng, kim cương gần đây.

Người dân xếp hàng dưới nắng chờ gửi xe. Ảnh: Thu Hà

Dù vậy, ở khu vực giao dịch SJC bán ra, vẫn có khách hàng giao dịch dù tỷ lệ không nhiều. Chị Thanh Quế, một khách hàng, chia sẻ, tranh thủ giá vàng giảm chị mua vào để làm tài sản tích lũy. Chị vừa mua 1 lượng vàng nhẫn với giá 140 triệu đồng, giảm 4 triệu đồng so với ngày hôm qua.

Liên quan tới các giao dịch mua bán hiện nay, đại diện SJC thông báo công ty vẫn áp dụng chính sách thu mua vàng tại địa điểm 418-420 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ.

Đối với sản phẩm vàng miếng, vàng nhẫn, các loại nữ trang tính giá công, sau khi các thủ tục thu mua hoàn tất sẽ chuyển tiền cho khách trong ngày, nếu giao dịch sau 15 giờ hoặc với số tiền trên 500 triệu sẽ chuyển sang ngày hôm sau.

Đối với sản phẩm nữ trang tính giá món, kim cương do các thủ tục kiểm tra kim cương và nữ trang phức tạp hơn nên việc thu mua cũng mất thời gian hơn, có thể 1-2 ngày. Tuy nhiên, hiện tại do lưu lượng khách đông, lại vào cuối tuần nên có thể phải chờ qua ngày thứ Bảy, Chủ nhật.

Người dân xếp hàng chờ tới lượt giao dịch tại Mi Hồng. Ảnh: Thu Hà

Không chỉ SJC, tại Mi Hồng, nhân viên cửa hàng cho biết từ sáng 23/7, lượng khách tới giao dịch mua vào và bán ra đang trở nên quá tải.

Theo ghi nhận vào 15h chiều cùng ngày, khách hàng lấy số và ngồi chờ kín các lối đi và khu nhà chờ tới lượt. Dù vậy, với những khách giao dịch bán vàng nhẫn, nhân viên sẽ hướng dẫn vào thẳng quầy thu mua và giao dịch ngay.

Trong khi đó, khách mua vào sẽ xếp hàng chờ bốc số. Theo niêm yết giá vàng lúc 15h, vàng SJC đang được Mi Hồng mua vào với giá 136 triệu đồng/lượng, bán ra với giá 138,5 triệu đồng/lượng, mức chênh giữa giá mua - bán là 2,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất so với các doanh nghiệp vàng khác tại TPHCM.

Trái ngược với SJC và Mi Hồng, hầu hết cửa hàng PNJ tại các phường như Tân Định, Bàn Cờ, An Hội Tây... lại khá vắng vẻ. Một số khách hàng cho rằng nguyên nhân là do chính sách thu mua sản phẩm và phương án thanh toán của doanh nghiệp này.