Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Quân đội, Công an đã làm chủ, sản xuất nhiều loại vũ khí, thiết bị hiện đại. Cuộc diễu binh ngày 2/9 tới đây sẽ là dịp giới thiệu một phần sức mạnh của lực lượng vũ trang.