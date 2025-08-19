Hầm cơ yếu từng là "trái tim bí mật" của Bộ Tổng Tham mưu, nơi đảm bảo hệ thống thông tin quân sự trong những năm tháng quân dân ta bảo vệ Tổ quốc. Từ hôm nay, di tích cách mạng này lần đầu được mở cửa cho khách tham quan.
Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, di tích cách mạng Hầm cơ yếu nằm trong khu di sản Hoàng thành Thăng Long lần đầu đón khách tham quan.
Những hiện vật của các lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ... làm việc trong Hầm cơ yếu như: dấu niêm phong C58; dấu tối khẩn, dấu thượng khẩn, dấu chỉ riêng người có tên mới được mở xem, dấu dịch ngày... giờ..., điện mật đi, bìa sa tô (mã khóa), bút máy không hạt, cục chặn ghi tên cán bộ sử dụng, cặp tài liệu... Những hiện vật này lần đầu cũng được giới thiệu tới người dân và du khách
Các thông tin trưng bày được diễn giải bằng phim tài liệu, hệ thống pano trong hầm và bên ngoài hầm. Bên cạnh đó, âm thanh, hình ảnh cũng được dùng để kể chuyện, từ đó làm nổi bật những thông tin lịch sử về vai trò và hoạt động của Cục Cơ yếu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhất là giai đoạn 1972-1975
Trong buổi tổng hợp luyện A80 sáng 16/8, lực lượng Công an điều động xe đặc chủng, chống đạn và trung tâm chỉ huy cơ động, sắp xếp lồng ghép một cách mạch lạc vào đội hình quân sự. Tất cả sẽ được trình diễn tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9 tới.