Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, di tích cách mạng Hầm cơ yếu nằm trong khu di sản Hoàng thành Thăng Long lần đầu đón khách tham quan.

Hầm cơ yếu là một bộ phận của hệ thống hầm Khu A thành cổ Hà Nội, được xây dựng trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước anh dũng của dân tộc 
Hầm cơ yếu được khởi công ngày 10/2/1966 và hoàn thành ngày 30/6/1966, với tổng diện tích 37,2m2, thời điểm được sử dụng nhiều nhất là tháng 12/1972
Trong điều kiện không quân Mỹ đánh phá ác liệt Thủ đô, căn hầm này có vai trò quan trọng giúp Tổng hành dinh Quân đội nhân dân Việt Nam giữ vững sự chỉ đạo, điều hành, chỉ huy đối với các quân binh chủng, các mặt trận
C58B là ký hiệu của Cục Cơ yếu tiền phương, D5 là ký hiệu của đơn vị. Những chiếc hòm tôn đựng tài liệu này là của Trung tâm Mã dịch, Cục Cơ yếu, Bộ Tổng Tham mưu
Cán bộ, nhân viên phòng Mã dịch, Cục Cơ yếu chụp ảnh cạnh hầm năm 1970.
Những hiện vật của các lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ... làm việc trong Hầm cơ yếu như: dấu niêm phong C58; dấu tối khẩn, dấu thượng khẩn, dấu chỉ riêng người có tên mới được mở xem, dấu dịch ngày... giờ..., điện mật đi, bìa sa tô (mã khóa), bút máy không hạt, cục chặn ghi tên cán bộ sử dụng, cặp tài liệu... Những hiện vật này lần đầu cũng được giới thiệu tới người dân và du khách
Các thông tin trưng bày được diễn giải bằng phim tài liệu, hệ thống pano trong hầm và bên ngoài hầm. Bên cạnh đó, âm thanh, hình ảnh cũng được dùng để kể chuyện, từ đó làm nổi bật những thông tin lịch sử về vai trò và hoạt động của Cục Cơ yếu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhất là giai đoạn 1972-1975
Hình ảnh tư liệu về cán bộ, chiến sĩ phòng Mã dịch đang mã hóa, giải mã điện mật phục vụ Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975
W-9 hầm cơ yếu 9254.jpg

Trưng bày “Phát huy giá trị di tích cách mạng Hầm cơ yếu - Bộ Tổng Tham mưu” và “Nhà và hầm D67 - Hành trình đến ngày toàn thắng” mở cửa phục vụ khách tham quan từ hôm nay

Di tích cách mạng Nhà và Hầm D67 là một công trình có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Nhà D67 được xây dựng năm 1967, ở phía Bắc nền Điện Kính Thiên. Tòa nhà có kiến trúc hiện đại, tường bê tông dày 60cm. Đặc biệt, từ ngày 18/12/1974 đến ngày 8/1/1975, Bộ Chính trị họp hội nghị mở rộng quyết định thống nhất đất nước.
Ngày nay, cùng với Hầm D67, Nhà D67 trở thành di tích cách mạng tiêu biểu của thời đại Hồ Chí Minh quang vinh, là biểu tượng của sự tiếp nối truyền thống trong khu di tích có bề dày lịch sử hơn 1.300 năm.