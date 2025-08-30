Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là sự kiện có quy mô đặc biệt lớn, được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội, đặt ra thách thức chưa từng có đối với hạ tầng viễn thông.

Tại các sự kiện lớn như lễ hội, concert hay diễu binh, lượng người dùng các dịch vụ gọi điện, nhắn tin và truy cập Internet tăng đột biến trong một khu vực nhỏ, làm cho mạng di động dễ rơi vào tình trạng nghẽn. Nguyên nhân trước hết là do mỗi trạm phát sóng (BTS) chỉ có khả năng xử lý một số lượng kết nối nhất định. Khi hàng chục nghìn người cùng lúc sử dụng, số kết nối vượt quá giới hạn sẽ gây quá tải.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao, Viettel đã lắp thêm tổng cộng 1.700 trạm. Trên các tuyến phố chính phục vụ lễ diễu binh, diễu hành, cứ 100 m là lại có một trạm của Viettel. Tất cả nhằm đảm bảo kết nối được thông suốt.

Viettel lắp mới trạm 5G dày đặc trên toàn thành phố Hà Nội, đặc biệt ở các tuyến phố chính phục vụ lễ diễu binh, diễu hành.

Song theo đại diện Viettel, ngay cả khi thiết bị kết nối thành công với BTS, tốc độ truy cập vẫn chậm lại vì băng thông phải xử lý cùng lúc quá nhiều yêu cầu, giống như khi nhiều người cùng dùng kết nối vào một mạng Wi-Fi. Giải pháp bổ sung trạm lưu động dù cần thiết, nhưng cũng chỉ giải quyết được một phần vấn đề.

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, Tập đoàn Viettel đã triển khai một loạt giải pháp công nghệ hiện đại, trong đó nổi bật là hệ thống XO (X Optimization). Công cụ trí tuệ nhân tạo này dựa trên chất lượng tín hiệu, cường độ sóng của khách hàng để tự động ra đưa ra phương án điều chỉnh vùng phủ của các BTS. Đây là cách để Viettel có thể tận dụng tốt nhất các trạm phát sóng được lắp đặt bổ sung: các trạm sẽ tự động điều hướng để đáp ứng nhu cầu tại các khu vực tập trung đông người nhất. Nhờ đó, vùng phủ và chất lượng tín hiệu tối ưu, đem lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Mỗi trạm phát sóng cũng luôn được đảm bảo vận hành ổn định, không quá tải nhờ công cụ SON LB (Self-Organizing Network Load Balancing). Công cụ này tự động điều hướng lưu lượng truy cập của người dùng từ trạm cao tải sang các trạm lân cận ít bận rộn hơn mà vẫn đảm bảo chất lượng kết nối, tối ưu hóa tài nguyên và nâng cao đáng kể trải nghiệm của người dùng, đặc biệt là trong các hoạt động đòi hỏi băng thông cao như xem video, chơi game trực tuyến hay livestream.

Để có phương án dự phòng tốt nhất, Viettel sử dụng netEvent – công cụ chuyên biệt do các kỹ sư Viettel phát triển cho các lễ hội và sự kiện quy mô lớn. Ứng dụng AI này dự đoán số người tham dự, từ đó ước tính nhu cầu dung lượng và tài nguyên mạng cần thiết hay còn gọi là định cỡ, đồng thời báo cáo chất lượng mạng tại sự kiện.

Quy mô sự kiện được mô hình trí tuệ nhân tại dự kiến từ các đầu vào như lịch sử, mức độ quan tâm trên mạng xã hội và báo chí cho đến thời điểm tổ chức, thời tiết dự kiến và các hoạt động có tại sự kiện (pháo hoa, ca nhạc…). Thiếu công cụ này, việc định cỡ trở nên khó khăn, nhà mạng khó ước tính tài nguyên sẽ cần cho thời điểm sự kiện để chuẩn bị tương ứng.

Ứng dụng AI netEvent do kỹ sư Viettel phát triển tự động hóa việc tính toán và phân bổ dung lượng băng thông phù hợp với lượng truy cập.

Đặc biệt, Viettel cũng tăng cường lớp phòng thủ an ninh mạng với hệ thống chống DDoS (tấn công bằng một lưu lượng truy cập cao bất thường) do Công ty An ninh mạnh Viettel phát triển. Công cụ này có khả năng phát hiện và xử lý tự động phần lớn các cuộc tấn công từ bên ngoài, đảm bảo an toàn thông tin cho mạng lưới và khách hàng. Song song đó, Viettel cung cấp công cụ mật danh A2 phục vụ chặn cắt để hỗ trợ công tác an ninh quốc phòng tại các khu vực đặc biệt khi cần thiết.

“Nhờ sự kết hợp của hạ tầng 4G, 5G tối ưu nhất và các “trợ lý công nghệ” AI, Viettel đã chủ động chuẩn bị toàn diện cho mọi kịch bản. Người dân tham gia và theo dõi sự kiện có thể an tâm gọi điện, nhắn tin, livestream và chia sẻ những khoảnh khắc lịch sử với tốc độ cao, chất lượng ổn định. Với chiến dịch công nghệ A80, Viettel một lần nữa khẳng định vị thế doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực viễn thông – công nghệ thông tin tại Việt Nam, đảm bảo “mạch sống số” thông suốt cho một sự kiện trọng đại của đất nước”, đại diện Tập đoàn Viettel khẳng định.

Phương Dung