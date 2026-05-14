Đưa kỹ năng số đến từng thôn, từng hộ dân

Để người dân dễ dàng tiếp cận công nghệ số và dịch vụ công trực tuyến, xã Trấn Yên tập trung tăng cường tập huấn kỹ năng số cho các tổ công nghệ số cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức, giảm nghèo thông tin ngay từ cơ sở.

Hiện nay, xã Trấn Yên duy trì hiệu quả 61 tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn. Các tổ đóng vai trò là “cầu nối số” giữa chính quyền với người dân, trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, mua bán trên sàn thương mại điện tử và tiếp cận thông tin chính thống. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, lực lượng này góp phần hỗ trợ hiệu quả người cao tuổi, người dân vùng nông thôn và nhóm còn hạn chế kỹ năng công nghệ tiếp cận môi trường số.

Ngày 12/5, tại Nhà văn hóa thôn Cổ Phúc 3+5 và Nhà văn hóa thôn Hòa Cuông 4, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trấn Yên tổ chức lớp tập huấn kỹ năng số cho thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng thuộc cụm thôn Cổ Phúc, Minh Quán và Hòa Cuông.

Tại lớp tập huấn, học viên được phổ biến những nội dung trọng tâm của Quyết định số 828/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai về Bộ tiêu chí thôn số, thôn thông minh; đồng thời được hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, đăng nhập và khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Các học viên cũng trực tiếp thực hành một số thủ tục hành chính phổ biến như chứng thực bản sao, đăng ký khai sinh liên thông và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Việc “cầm tay chỉ việc” giúp thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng có thể tiếp tục hỗ trợ người dân tại địa bàn dân cư, nhất là người cao tuổi và nhóm còn hạn chế kỹ năng công nghệ.

Không chỉ trang bị kiến thức cơ bản về công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI), lớp tập huấn còn góp phần hình thành lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ vào đời sống hằng ngày. Qua đó, người dân có thêm điều kiện tiếp cận thông tin chính thống, sử dụng dịch vụ công thuận lợi hơn, từng bước thu hẹp khoảng cách số và giảm nghèo thông tin ở khu vực nông thôn.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 20/5, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trấn Yên sẽ tiếp tục tổ chức thêm 4 lớp tập huấn cho hơn 400 thành viên thuộc 61 tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn.

Chuyển đổi số gắn với giảm nghèo thông tin

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, giúp nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, xã Trấn Yên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, lấy người dân làm trung tâm của quá trình chuyển đổi.

UBND xã đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; đồng thời thành lập Tổ ứng cứu công nghệ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dịch vụ công trực tuyến.

Địa phương cũng ban hành kế hoạch triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, coi đây là giải pháp quan trọng để phổ cập kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cùng với đó, xã thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền chuyển đổi số thông qua hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử và mạng xã hội; duy trì chuyên mục “Chuyển đổi số” với hơn 100 tin, bài tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ lợi ích của công nghệ số và chủ động tham gia môi trường số.

Trong xây dựng chính quyền số, đến nay 100% cán bộ, công chức xã sử dụng hiệu quả hệ thống quản lý văn bản điện tử, chữ ký số và thư điện tử công vụ. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 100%, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và sự hài lòng của người dân.

Ở lĩnh vực kinh tế số, xã triển khai mô hình chợ 4.0 tại chợ Cổ Phúc nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt; 100% sản phẩm OCOP được đưa lên sàn thương mại điện tử; 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử và nền tảng số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Song song với đó, địa phương tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng số. Hiện tỷ lệ hộ gia đình có điện thoại thông minh đạt trên 95%; 100% trường học triển khai quản lý số; 100% nhà văn hóa thôn được kết nối Internet phục vụ nhu cầu học tập, tra cứu thông tin và tiếp cận tri thức của người dân.

Thời gian tới, xã Trấn Yên tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số, bảo đảm an toàn thông tin và hỗ trợ các nhóm yếu thế tiếp cận công nghệ, hướng tới mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số.