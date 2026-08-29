Có sự tham gia chia sẻ của các giảng viên giàu kinh nghiệm đến từ Khoa Nghiệp vụ cơ bản, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh, chuyên đề về bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống vi phạm pháp luật và an toàn trên không gian mạng được Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – PTIT tổ chức ngày 28/8 là một nội dung trọng tâm trong khuôn khổ Tuần sinh hoạt công dân dành cho sinh viên khóa 2026.

Thực tế, việc trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng an toàn trên mạng giúp sinh viên không chỉ biết tự bảo vệ trước lừa đảo, tin giả và các rủi ro số, mà còn nâng cao khả năng tiếp cận, kiểm chứng và khai thác thông tin phục vụ học tập, việc làm và phát triển bản thân. Đây là nền tảng để thu hẹp khoảng cách thông tin, nâng cao năng lực số.

Chuyên đề về bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống vi phạm pháp luật và an toàn trên không gian mạng là một nội dung trọng tâm của Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho các tân sinh viên PTIT.

Cụ thể, ngoài những kiến thức cơ bản, thiết thực về chấp hành pháp luật, bảo đảm an toàn giao thông và nhận diện nguy cơ vi phạm, các giảng viên đã tập trung trang bị cho sinh viên 4 nhóm kỹ năng chính gắn liền với đời sống số nhằm giúp họ an toàn trên không gian mạng và biết bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đó là: Nhận diện nguy cơ trên không gian mạng; phòng, chống tin giả – “Kiểm trước, tin sau”; kỹ năng bảo vệ bản thân và danh tính số; ứng xử trên không gian mạng.

Trong đó, về nội dung nhận diện nguy cơ trên không gian mạng, sinh viên được phân tích các tình huống thực tế như lừa đảo trực tuyến, giả mạo danh tính, dụ dỗ cung cấp thông tin cá nhân, chiếm quyền tài khoản, phát tán đường link độc hại và thao túng tâm lý. Qua đó, sinh viên hiểu rằng nhiều rủi ro có thể bắt đầu từ một tin nhắn, cuộc gọi hoặc đường link tưởng như vô hại; sự cảnh giác và thói quen kiểm tra là lớp bảo vệ đầu tiên trên môi trường số.

Về phòng, chống tin giả – “Kiểm trước, tin sau”, theo hướng dẫn của các giảng viên, trước tốc độ lan truyền nhanh chóng của thông tin trên mạng xã hội, sinh viên cần kiểm tra nguồn tin, đối chiếu thông tin, nhận diện dấu hiệu bất thường và cân nhắc hậu quả trước khi bình luận hoặc chia sẻ. Nguyên tắc mỗi sinh viên cần thực hiện là “Kiểm trước, tin sau”, không tiếp tay phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật hoặc có nội dung gây hoang mang, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mỗi sinh viên cần thực hiện nguyên tắc “Kiểm trước, tin sau”, không tiếp tay phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật hoặc có nội dung gây hoang mang, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Để có kỹ năng bảo vệ bản thân và danh tính số, các tân sinh viên được hướng dẫn bảo vệ dữ liệu cá nhân, mật khẩu, tài khoản mạng xã hội và thông tin thanh toán; thiết lập xác thực nhiều lớp; quản lý quyền riêng tư; thận trọng khi cung cấp thông tin, cài đặt ứng dụng hoặc thực hiện giao dịch trực tuyến. Bảo vệ danh tính số không chỉ là giữ an toàn cho tài khoản mà còn là chủ động quản lý hình ảnh, thông tin và dấu vết của bản thân trên Internet.

Đối với nội dung về ứng xử trên không gian mạng, các sinh viên được khuyến nghị, mỗi phát ngôn, hình ảnh, bình luận và lượt chia sẻ đều có thể tạo ra tác động với cá nhân và cộng đồng. Vì thế, sinh viên cần giao tiếp tôn trọng, có văn hóa; không xúc phạm, bắt nạt, kích động hoặc cổ súy hành vi tiêu cực; đồng thời biết báo cáo nội dung xấu, độc và góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh.

Những kiến thức, kỹ năng và định hướng được trang bị trong Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa sẽ là hành trang ban đầu để các sinh viên khóa 2026 tự tin hòa nhập, chủ động học tập, tích cực rèn luyện và từng bước trưởng thành trong những năm tháng học tập tại PTIT.