Chương trình ký kết và công bố hợp tác "Chung tay xây dựng Lá chắn số cho mọi nhà - Vì một tương lai số an toàn" giữa 3 đơn vị thuộc Hiệp hội An ninh mạng quốc gia – NCA gồm tạp chí An ninh mạng Việt Nam, Câu lạc bộ Dịch vụ an ninh mạng Việt Nam và Câu lạc bộ Bảo trẻ em Việt Nam trên không gian mạng - VCSC là một hoạt động diễn ra trong khuôn khổ hội thảo “Kiến tạo niềm tin số - Doanh nghiệp Việt chung tay bảo vệ người tiêu dùng” được tổ chức chiều ngày 14/8 tại Hà Nội.

Tập trung vào việc thúc đẩy vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp trong bảo vệ người sử dụng trên môi trường số, hội thảo là một trong những hoạt động mở đầu chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026 chủ đề “Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người”, do tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam tổ chức dưới sự chỉ đạo của NCA.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng A05 cho rằng các doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy “bảo vệ từng hệ thống” sang “bảo vệ cả hệ sinh thái số và toàn bộ hành trình số của người dùng”.

Trong phát biểu tại hội thảo, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - A05 (Bộ Công an) nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy “bảo vệ từng hệ thống” sang “bảo vệ cả hệ sinh thái số và toàn bộ hành trình số của người dùng”.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới Tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa cơ quan quản lý, lực lượng chuyên trách, chuyên gia và doanh nghiệp; tăng cường cảnh báo sớm các nguy cơ, phương thức, thủ đoạn mới; phổ biến kiến thức, kỹ năng và lan tỏa những mô hình, giải pháp hiệu quả trong bảo vệ người dân trên không gian mạng.

Việc chương trình "Chung tay xây dựng Lá chắn số cho mọi nhà - Vì một tương lai số an toàn" được ký kết đã ghi dấu sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp trong việc đưa giải pháp, kiến thức và kỹ năng an toàn số đến gần hơn với người dân, gia đình và cộng đồng.

Có chung tầm nhìn là góp sức hình thành một không gian mạng an toàn, nhân văn cho mỗi người dân Việt Nam, chương trình “Chung tay xây dựng Lá chắn số cho mọi nhà - Vì một tương lai số an toàn” do 3 đơn vị trực thuộc NCA hợp tác triển khai sẽ tập trung vào 5 nhóm nội dung chính gồm: Xây dựng và công bố các khuyến nghị về an toàn, an ninh mạng; truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn số; thúc đẩy sự tham gia của trẻ em và thanh thiếu niên; nâng cao năng lực chuyên môn và kết nối nguồn lực; nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ phục vụ an toàn số.

Cụ thể, triển khai nhóm nội dung truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn số, ba đơn vị thống nhất thời gian tới sẽ phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về an ninh mạng, an toàn số và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Các hoạt động được tập trung gồm: Xây dựng chuyên mục về “Lá chắn số cho mọi nhà” trên Tạp chí An ninh mạng Việt Nam; biên soạn và xuất bản cẩm nang, tài liệu hướng dẫn, bài viết, video, infographic, podcast và các sản phẩm truyền thông phù hợp; chia sẻ các bài viết phân tích, cảnh báo, nghiên cứu tình huống và thông tin về các xu hướng công nghệ, nguy cơ an ninh mạng mới; tổ chức các chương trình truyền thông, tập huấn, workshop, tọa đàm, hội thảo và hoạt động cộng đồng về kỹ năng an toàn số; phối hợp xây dựng các chiến dịch truyền thông theo từng thời điểm, nhóm đối tượng hoặc vấn đề an toàn số nổi bật.

Chia sẻ tại sự kiện ký kết và công bố Chương trình hợp tác, ông Hồ Trọng Đạt, Chủ nhiệm VCSC chia sẻ: thỏa thuận hợp tác vừa ký kết là điểm khởi đầu. Với sự đồng hành của Tạp chí An ninh mạng Việt Nam và các đối tác, các cam kết trong Chương trình sẽ sớm trở thành hành động cụ thể.

“Có sự đồng hành của Tạp chí An ninh mạng Việt Nam, VCSC sẽ có cơ hội mở rộng hoạt động, tuyên truyền các chương trình nhận thức, các giải pháp kỹ thuật để góp phần bảo vệ trẻ em trên không gian mạng trong những thời gian tới”, ông Đạt bày tỏ sự tin tưởng.