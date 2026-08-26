Việc phổ biến và hướng dẫn sử dụng chữ ký số, dịch vụ tin cậy được các chuyên gia nhận định là một cách nâng cao năng lực số, từ đó mở rộng cơ hội của người dân trong tiếp cận thông tin, dịch vụ, việc làm và sinh kế, góp phần giảm nghèo bền vững.

Tại Cần Thơ, đến nay khoảng 616.489 chứng thư số công cộng đã được cấp, tương đương khoảng 25% dân số từ 15 tuổi trở lên, tập trung trong một số lĩnh vực như giáo dục, y tế và doanh nghiệp.

Tuy vậy, thực tiễn triển khai phổ cập chữ ký số tại Cần Thơ đã cho thấy vẫn còn một số hạn chế, điểm nghẽn như: Kỹ năng số của một bộ phận người dân còn hạn chế; phạm vi sử dụng chữ ký số chưa đồng đều; số lượng chứng thư số được cấp tăng nhưng mức độ sử dụng thực tế chưa tương xứng...

Góp phần tăng cường kỹ năng "thực chiến" cho Tổ công nghệ số cộng đồng, lực lượng cơ sở trực tiếp hướng dẫn người dân chuyển đổi số, sáng ngày 26/8, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) chi nhánh TPHCM đã phối hợp với Sở KH&CN thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình “Tập huấn về chữ ký số công cộng cho Tổ công nghệ số cộng đồng thành phố Cần Thơ”.

Chương trình tập huấn ngày 26/8 có sự tham dự của 60 đại biểu là đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tại các phường Ninh Kiều, Tân An và Cái Khế.

Chỉ rõ sự hạn chế về mức độ tiếp cận và sử dụng của người dân trong các giao dịch dân sự thường nhật, Phó Giám đốc Sở KH&CN thành phố Cần Thơ Nguyễn Hữu Thanh Bình khẳng định: Việc tổ chức tập huấn về chữ ký số công cộng cho Tổ công nghệ số cộng đồng thành phố Cần Thơ là bước đi cần thiết, nhằm xóa “vùng trũng” này, lấy lực lượng Tổ công nghệ số cộng đồng tại các phường trung tâm làm hạt nhân nền tảng trước khi nhân rộng toàn thành phố.

Nhấn mạnh nhiệm vụ của lực lượng cơ sở, ông Bình đề nghị các học viên tham gia tập huấn phải tích cực trao đổi, nắm vững kỹ năng để trước hết “chính mình phải cài đặt và sử dụng thành thạo chữ ký số”, từ đó mới có thể trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn lại cho người dân tại địa bàn một cách hiệu quả.

Trao đổi với các học viên, Phó Giám đốc NEAC Phạm Quốc Hoàn nhấn mạnh “Để chuyển đổi số thực sự đi vào chiều sâu, chữ ký số chính là hạ tầng của niềm tin số trên không gian mạng”, đồng thời lưu ý thêm: “Chữ ký số gắn liền với trách nhiệm và quyền lợi của mỗi cá nhân và mang tính pháp lý cao, vì vậy người dân tuyệt đối không cho mượn chữ ký số tùy tiện mà phải bảo quản cẩn mật như tài khoản ngân hàng”.

Ông Hoàn cũng đánh giá: Tổ công nghệ số cộng đồng chính là cầu nối then chốt giữa chính quyền, doanh nghiệp công nghệ với người dân, giúp đưa công nghệ, kỹ năng số đến từng hộ gia đình. Mỗi thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng là một hướng dẫn viên số; mỗi người dân sử dụng được chữ ký số là thêm một công dân có đủ năng lực tham gia vào xã hội số.

“Do đó, đề nghị các đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng kiên nhẫn hướng dẫn theo cách “dễ hiểu, dễ làm”, đồng thời khuyến khích học viên tham gia tập huấn cởi mở trao đổi trên tinh thần chưa biết thì hỏi để biết”, ông Hoàn đề nghị.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được hướng dẫn trực tiếp quy trình cài đặt, ký số trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng thiết yếu đời sống; đồng thời được trang bị kỹ năng xử lý các sự cố kỹ thuật thường gặp, phương pháp giải đáp thắc mắc của người dân về tính an toàn, bảo mật khi ứng dụng chữ ký số.