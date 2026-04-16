Mục tiêu chung của chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã được xác định tập trung xây dựng chính quyền số hoạt động dựa trên dữ liệu và công nghệ số, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công chất lượng cao; kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu và xã hội số phát triển văn minh, an toàn, bao trùm.

Tỉnh Tây Ninh cũng đã chỉ rõ quan điểm: “Phát triển các dịch vụ số bao trùm trên nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, đối tượng phục vụ, đồng sáng tạo các dịch vụ số. Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất, không ai bị bỏ lại phía sau”.

Tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ dân số trưởng thành trên địa bàn có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt 70%.

Để đảm bảo cung cấp các dịch vụ số bao trùm và thông minh, trong kế hoạch thực hiện chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2026 – 2030 được ban hành đầu tháng 2/2026, UBND tỉnh đã cũng đã vạch rõ những chỉ tiêu cần đạt trong thời gian từ nay đến hết năm 2027 và từ năm 2028 đến 2030. Theo đó, phấn đấu đưa tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt 50% trong giai đoạn 2026 - 2027 và 70% vào giai đoạn 2028 - 2030.

Trong thông tin vừa được Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia chia sẻ, ngày 14/4 vừa qua, Chi nhánh Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tại TP.HCM - NEAC HCM đã có buổi làm việc với Sở KH&CN tỉnh Tây Ninh để bàn giải pháp thúc đẩy phát triển chữ ký số trên địa bàn, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn.

Buổi làm việc của 2 đơn vị thể hiện quyết tâm cao của NEAC và tỉnh Tây Ninh trong việc phối hợp thúc đẩy chữ ký số trở thành công cụ thiết yếu trong đời sống số, góp phần thúc đẩy giao dịch điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển kinh tế số bền vững tại tỉnh Tây Ninh nói riêng, hướng đến mục tiêu đến năm 2030 có trên 70% dân số trưởng thành sở hữu chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân theo “Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” nói chung.

Tại buổi làm việc, Sở KH&CN tỉnh Tây Ninh và NEAC TP.HCM đã trao đổi về tình hình triển khai chữ ký số tại tỉnh Tây Ninh. Tính đến đầu tháng 4, khối cơ quan nhà nước trên địa bàn đã hoàn thành cấp 100% chữ ký số chuyên dùng cho cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, đối với người dân và doanh nghiệp, dư địa phát triển vẫn còn rất lớn khi số lượng chữ ký số cá nhân đang hoạt động còn chưa tương xứng với tiềm năng.

Ông Bùi Nguyên Khởi, đại diện Sở KH&CN tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian qua, Tây Ninh đã triển khai nhiều mô hình thúc đẩy chuyển đổi số như “Đại sứ số - Gia đình số”, kiện toàn 100% Tổ công nghệ số cộng đồng tại cấp xã, đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông tổ chức các đợt hỗ trợ cấp chữ ký số miễn phí cho người dân.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn gặp không ít khó khăn. Nhận thức của người dân về chữ ký số còn hạn chế, nhiều người dùng còn e ngại về công nghệ và tính pháp lý. Bên cạnh đó, hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, thiết bị đầu cuối còn hạn chế, cùng với chi phí duy trì dịch vụ sau thời gian miễn phí cũng là những rào cản không nhỏ.

Trước thực tế trên, Sở KH&CN tỉnh Tây Ninh và NEAC TP.HCM đã thống nhất các giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy phổ cập chữ ký số cá nhân trong thời gian tới. Trong đó, đáng chú ý là việc xây dựng kế hoạch phối hợp năm 2026, đẩy mạnh triển khai chữ ký số từ xa theo hướng ưu tiên phổ cập chữ ký số cho người dân.

Đồng thời, hai đơn vị cũng thống nhất việc triển khai các chương trình hỗ trợ, cấp miễn phí chữ ký số cho người dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đưa chữ ký số vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội. Đây được nhận định là một bước đi quan trọng giúp nâng cao hiệu quả quản lý, thúc đẩy giao dịch điện tử và phát triển kinh tế số tại địa phương.

Đại diện NEAC HCM, ông Ngô Minh Điệp nhấn mạnh: Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật và kết nối các đơn vị cung cấp dịch vụ nhằm thúc đẩy phổ cập chữ ký số tại địa phương.

Đặc biệt, thời gian tới, hai đơn vị cũng sẽ lựa chọn triển khai thí điểm mô hình ứng dụng chữ ký số toàn diện tại một đơn vị hoặc địa phương cụ thể, từ đó đánh giá hiệu quả và nhân rộng trên toàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng chữ ký số.