Người dân là trung tâm, chủ thể và đối tượng thụ hưởng chính của quá trình chuyển đổi số, cả về xây dựng chính phủ số cũng như phát triển kinh tế số, xã hội số. Việc nâng cao nhận thức và kỹ năng sử dụng các nền tảng số, chữ ký số không chỉ giúp người dân thích ứng với sự chuyển dịch các hoạt động lên môi trường số mà còn tạo nền tảng để thúc đẩy chuyển đổi số; đồng thời, thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin và góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Tham gia tập huấn, các học viên được hướng dẫn sử dụng những tiện ích số phục vụ người dân trên ứng dụng Danang Smart City.

Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và phổ cập các kỹ năng số cơ bản cho người dân cùng các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn, ngày 1/8, UBND phường Điện Bàn Bắc (thành phố Đà Nẵng) đã tổ chức tập huấn “Nâng cao kỹ năng số, tiếp cận dịch vụ số trên ứng dụng Danang Smart City, cài đặt chữ ký số điện tử cho Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân năm 2026”.

Có sự đồng hành của Chi nhánh Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia - NEAC tại thành phố Đà Nẵng, chương trình tập huấn thu hút hơn 150 học viên tham gia, với nội dung tập trung nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng các nền tảng số cơ bản, đặc biệt là hướng dẫn khai thác các tiện ích số trên ứng dụng Danang Smart City và hỗ trợ cài đặt chữ ký số điện tử phục vụ nhu cầu giao dịch điện tử.

Cán bộ của Chi nhánh NEAC tại thành phố Đà Nẵng cung cấp các thông tin tổng quan về dịch vụ tin cậy và chữ ký số tới học viên tham gia khóa tập huấn ngày 1/8.

Thông tin từ NEAC cho hay, trong khuôn khổ khóa tập huấn, cán bộ của Chi nhánh NEAC tại thành phố Đà Nẵng và các nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đã trực tiếp hướng dẫn, “cầm tay chỉ việc” để người dân và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn biết cách đăng ký, cài đặt và sử dụng chữ ký số. Hoạt động này sẽ góp phần hỗ trợ cộng đồng tiếp cận nhanh chóng với các dịch vụ số thiết yếu, nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thúc đẩy chuyển đổi số ở cấp cơ sở.

Bên cạnh hoạt động tập huấn, Chi nhánh NEAC tại thành phố Đà Nẵng và UBND phường Điện Bàn Bắc cũng đã trao đổi, thống nhất định hướng phối hợp trong thời gian tới. Hai bên sẽ phối hợp xây dựng mô hình phổ cập chữ ký số và dịch vụ tin cậy đến từng hộ gia đình, gắn với hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng; đồng thời tăng cường truyền thông và hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ số một cách an toàn, hiệu quả.

Đại diện NEAC cho biết, thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy để mở rộng phạm vi triển khai, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho cộng đồng, góp phần xây dựng một môi trường số an toàn, tin cậy và phát triển bền vững.