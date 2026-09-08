Theo báo Guardian, kể từ 0h01 ngày 8/9, Canada chính thức áp các mức thuế từ 15 - 50% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ có tổng trị giá 27,6 tỷ CAD (19,95 tỷ USD). Các biện pháp thuế quan này nhắm vào nhiều lĩnh vực bao gồm thép, sản phẩm từ sữa, thiết bị gia dụng, máy móc nông nghiệp, bột giấy và giấy cũng như hàng điện tử. Đây là những mặt hàng Canada đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì chính sách áp thuế nhập khẩu mới của Mỹ.

Căng thẳng giữa Canada và Mỹ đã gia tăng trong những tuần gần đây. Ảnh: Kashmir Observer

Chính phủ Canada tuyên bố thực thi các biện pháp trả đũa nói trên "như hệ quả từ quyết định trước đó của Mỹ về việc áp thuế 50% đối với lượng hàng hóa Canada trị giá 27,6 tỷ USD từ ngày 22/8".

Chính phủ Canada giải thích thêm: "Các biện pháp đáp trả của Canada sẽ không áp dụng đối với hàng hóa Mỹ đang trên đường vận chuyển đến Canada vào ngày những biện pháp này bắt đầu có hiệu lực".

Căng thẳng giữa Canada và Mỹ gia tăng trong những tuần gần đây. Tuần trước, Thủ tướng Canada Carney đã kêu gọi chính quyền của Tổng thống Mỹ Trump "hãy hành động nghiêm túc" khi tranh chấp thương mại ngày càng lan rộng thành những căng thẳng ngoại giao ở quy mô lớn hơn.

Ông Trump và các quan chức cấp cao Mỹ đã nhiều lần chỉ trích Canada cùng giới lãnh đạo nước này. Ông Trump cũng thực hiện một loạt hành động khiến Canada phẫn nộ, bao gồm cả việc ký sắc lệnh hành pháp đổi tên hồ Ontario thành "hồ Mỹ".

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng được cho đã chế giễu ông Carney khi nhận xét Thủ tướng Canada đương nhiệm "thường bước vào, ưỡn ngực và tuyên bố: 'Tôi sẽ tỏ ra cứng rắn hơn cả Donald Trump'”.

Tháng trước, ông Trump đã công bố mức thuế mới lên tới 50% đối với ô tô và nguyên liệu thô nhập khẩu từ Canada. Lãnh đạo Nhà Trắng cáo buộc nước láng giềng này đã "trục lợi" từ Mỹ trong nhiều năm, đồng thời nhấn mạnh: "Chúng tôi không cần Canada, chính họ mới cần chúng tôi!".

Trong khi đó, ông Carney khẳng định Canada sẽ không chấp nhận thỏa thuận thương mại với Mỹ làm suy yếu các biện pháp bảo vệ tiếng Pháp. Người đứng đầu chính phủ Canada cho biết các nhà đàm phán Mỹ coi những biện pháp này là "điều gây khó chịu", trong khi tại vùng Quebec của Canada, đó là “các quyền lợi chính đáng".

Quebec từ lâu đã duy trì các đạo luật nhằm bảo vệ tiếng Pháp và gìn giữ bản sắc văn hóa riêng biệt của mình. Các biện pháp đó đã trở thành điểm vướng mắc trong các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước, khi các nhà đàm phán của Mỹ bày tỏ lo ngại về những quy định họ tin có thể gây bất lợi cho các doanh nghiệp Mỹ.