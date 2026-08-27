Theo Wall Street Journal, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/8 đã xác nhận việc Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe tới thăm Nga, nhưng nhấn mạnh rằng đây chỉ là một chuyến đi "bán thông lệ".

Khi được nhà bình luận Glenn Beck hỏi rằng chuyến thăm của ông Ratcliffe có liên quan đến "nguy cơ đe dọa quân sự tiềm tàng từ Nga nhắm vào NATO" hoặc "Washington muốn gây áp lực lên Moscow để giảm viện trợ quân sự và kinh tế cho Iran" hay không, ông Trump trả lời: "Không có điều nào là đúng cả".

"Tôi ghét làm mọi người thất vọng, nhưng ông Ratcliffe chỉ tới Moscow như một chuyến đi bán thường lệ, ông ấy không ở đó vì bất kỳ lý do nào mà truyền thông đang đồn thổi. Ở thời điểm này, chúng tôi chỉ muốn thấy cuộc xung đột Ukraine kết thúc", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Cũng theo nhà lãnh đạo Mỹ, cả Moscow lẫn Kiev dường như đều đã sẵn sàng đạt được một thỏa thuận. "Thành thật mà nói, cả hai bên đều đang muốn chấm dứt xung đột", ông Trump nhận định.

Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Giám đốc CIA không gặp mặt Tổng thống Putin trong chuyến thăm, mà đơn thuần chỉ làm nhiệm vụ "liên lạc giữa các cơ quan an ninh".

Trong một tuyên bố khác vào ngày 26/8, Tổng thống Trump nói rằng "đã đến lúc Mỹ dạy cho Canada bài học", trong bối cảnh đàm phán thương mại giữa hai nước không đạt được kết quả.

"Đáng lẽ tôi đã có một thỏa thuận khá tốt. Họ không có thứ gì mà chúng ta bắt buộc phải có, chúng ta vẫn có thể xoay xở. Tất nhiên là có một vài thứ sẽ hơi bất tiện, nhưng chúng ta có thể mua chúng từ nơi khác. Đã đến lúc cho Canada thấy rằng họ không thể tiếp tục làm như vậy nữa", ông Trump nói.

Cuối tuần qua, Tổng thống Trump đã áp thuế 50% với số hàng hoá trị giá 20 tỷ USD nhập từ Canada, sau khi đàm phán giữa hai bên sụp đổ. Canada sau đó đáp trả bằng cách đánh thuế với 20 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu hàng năm từ Mỹ từ ngày 8/9.