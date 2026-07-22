Theo tờ Globe and Mail, giới chức Canada ngày 21/7 đã thông báo quyết định trên. Cầu Gordie Howe nối liền Mỹ và Canada vẫn sẽ đi vào hoạt động đúng kế hoạch, nhưng Ottowa sẽ chỉ tổ chức lễ khánh thành trong nước.

"Việc tổ chức một sự kiện mang tính chất kỷ niệm giữa hai nước vào thời điểm này là không phù hợp. Canada sẽ tổ chức một buổi lễ riêng vào ngày 24/7 mà không có sự tham gia của quan chức Mỹ. Cầu Gordie Howe sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tuần tới", bà Jenna Ghassabeh, phát ngôn viên của Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Canada cho biết.

Động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Trump công bố mức thuế lên tới 50% đối với nhiều mặt hàng của Canada nhập khẩu vào Mỹ trong vòng 30 ngày, nhằm đáp trả cáo buộc Ottowa phân biệt đối xử với ô tô, đồ uống có cồn và sản phẩm bơ sữa của xứ sở cờ hoa.

Cầu Gordie Howe nối liền Mỹ và Canada. Ảnh: The Canadian Press

Theo thông báo của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, mức thuế mới sẽ áp dụng cho lượng hàng hóa nhập khẩu từ Canada trị giá gần 20 tỷ USD, có hiệu lực từ ngày 19/8. Mức thuế này sẽ áp dụng cho các mặt hàng từ rượu vang, xi măng, dụng cụ khúc côn cầu trên băng, sản phẩm bơ sữa, đồ nội thất, cần câu cá, hạt giống, quần áo, tóc giả cùng nhiều mặt hàng khác.

"Ông Trump đã viện dẫn Mục 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930, cho phép tổng thống áp thuế trừng phạt lên tới 50% đối với các đối tác thương mại bị coi là phân biệt đối xử với hàng hóa của Mỹ", truyền thông Mỹ thông tin.

Tuần trước, Tổng thống Trump cũng cảnh báo sẽ áp thêm thuế với Canada vì khói cháy rừng bắt nguồn từ nước này đã lan sang nhiều thành phố của Mỹ.

Cầu Gordie Howe là công trình trị giá 4,7 tỷ USD, dài 2,4km, do chính phủ Canada tài trợ toàn bộ, sẽ nối liền bang Ontario của nước này với bang Michigan của Mỹ. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Mỹ Trump đã bày tỏ ủng hộ việc xây dựng cây cầu, mô tả đây là "công trình liên kết kinh tế quan trọng giữa hai quốc gia".