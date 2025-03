Nguyễn Kim Long và Nguyễn Bình An là 2 em bé trong bài viết "5 em bé bị bỏ rơi ở bệnh viện đang cần giúp đỡ viện phí, sữa, tã". Thời điểm bài viết đăng tải, các con vẫn còn là những đứa trẻ vô danh.

Kim Long sinh tháng 12/2023, nhập viện do bị suy hô hấp. Sau khi điều trị khỏi bệnh, nhân viên y tế không liên hệ được với người thân nên con tiếp tục ở lại Khoa Bệnh lý sơ sinh. Bình An nhập viện sau Kim Long. Con bị bỏ rơi tại bến xe miền Đông cũ, được công an và người dân đưa đi cấp cứu ngày 5/4/2024.

Bé Bình An và bé Kim Long đang được nuôi dưỡng tại Làng thiếu niên Thủ Đức.

Đại diện Báo VietNamNet (thứ 2 từ trái sang, ngoài cùng bên trái) có mặt tại Làng thiếu niên Thủ Đức để trao tiền cho 2 em bé Kim Long và Bình An.

Trong thời gian điều trị, chăm sóc, bệnh viện vẫn thông tin tìm kiếm người thân của các bé nhưng không được. Tháng 5/2024, cùng lúc có tới 5 em bé bị bỏ rơi được nuôi dưỡng, phía bệnh viện đã gửi thư ngỏ đến Báo VietNamNet, mong bạn đọc hảo tâm đồng hành, hỗ trợ chi phí viện phí, sữa, tã cho các con. Không ngờ câu chuyện về 5 em bé nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng.

Chỉ trong 3 ngày, bệnh viện đã làm đơn ngừng nhận ủng hộ, nhưng số tiền giúp đỡ các con thông qua Báo VietNamNet vẫn lên tới 1.520.564.093 đồng. Trừ viện phí và chi phí sinh hoạt, tiêm chủng của các bé, còn lại 1.386.892.345 đồng. Báo VietNamNet dự định trao cho mỗi bé 200 triệu đồng, phần còn lại để dự phòng điều trị bệnh cho bé Nguyễn Ngọc Hiền. Con là đứa trẻ tội nghiệp nhất, bị bệnh tim bẩm sinh, bệnh Down, sứt môi chẻ vòm hầu. Dự kiến bé Hiền sẽ phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật.

Trước đó, 2 gia đình nhận nuôi 2 bé gái Nguyễn Thiên An và Nguyễn Ngọc Linh đã có mặt tại Văn phòng VietNamNet tại TP.HCM để nhận tấm lòng của bạn đọc, mỗi bé 200 triệu đồng. Ngay sau đó, gia đình đã đi mở sổ tiết kiệm cho các con.

Vừa qua, đại diện Báo VietNamNet tiếp tục đến thăm và trao 400 triệu đồng cho 2 em bé Nguyễn Bình An và Nguyễn Kim Long đang được nuôi dưỡng tại Làng Thiếu niên Thủ Đức.

Đại diện Báo VietNamNet cùng ông Nguyễn Hữu Tài, Giám đốc Làng Thiếu niên Thủ Đức đi thăm nơi ở của các bé.

Cả 2 bé đều được chăm sóc tốt, khỏe mạnh, phát triển bình thường. Ở đây, các con có bố là ông Nguyễn Hữu Tài, Giám đốc Làng Thiếu niên Thủ Đức, có các mẹ và dì là những người trực tiếp chăm sóc.

Ông Tài chia sẻ, Làng thiếu niên Thủ Đức được tổ chức theo mô hình gia đình với 24 căn nhà. Mỗi nhà có khoảng 10-12 trẻ. Những em bé khi được đưa vào làng sẽ được nuôi dưỡng đến năm 18 tuổi, nếu đậu đại học thì sẽ nuôi đến năm 22 tuổi. Tuy nhiên, phần kinh phí học tập của các con do làng tự lo liệu. Trong thời gian qua, để các con được đi học, làng phải tìm cách liên hệ các trường học, các nhà hảo tâm để hỗ trợ học phí, sách vở, tài trợ học bổng…

Đại diện Làng đón nhận tấm lòng của bạn đọc VietNamNet dành cho 2 con Kim Long và Bình An, ông Tài gửi lời cảm ơn chân thành. Mong cuộc đời của 2 con được suôn sẻ, hạnh phúc.

Trao 400 triệu đồng cho 2 em bé bị bỏ rơi đã được nhận nuôi Mới đây, hai gia đình nhận nuôi 2 em bé Nguyễn Thiên An và Nguyễn Ngọc Linh đã tới văn phòng Báo VietNamNet tại TP.HCM để nhận tấm lòng của bạn đọc dành cho các con.