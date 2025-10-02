Đại diện Báo VietNamNet cùng Phòng CTXH (Bệnh viện Việt Đức) vừa trao số tiền 101.302.412 đồng đến em Nguyễn Văn Quân (SN 2006, tổ dân phố Tây Hà, phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh) – nhân vật trong bài viết: “Người cha nghèo nhìn con trai mất một chân, bất lực vì thiếu tiền chữa trị”.

Đại diện Báo VietNamNet cùng Bệnh viện Việt Đức trao 101.302.412 đồng của bạn đọc giúp đỡ em Nguyễn Văn Quân.

Tai nạn xảy đến với Quân vào cuối tháng 7/2025 khi em đang trên đường từ nhà bà ngoại trở về khiến Quân chấn thương nặng ở cả hai chân.

Sau khi cấp cứu ở Bệnh viện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Quân được chuyển gấp ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tại đây, các bác sĩ buộc phải tháo khớp háng phải, cắt cụt chân để giành lại sự sống cho Quân. Nỗi đau thể xác chưa nguôi thì biến chứng nhiễm trùng lại đe dọa tính mạng em một lần nữa.

Từ ngày con trai nhập viện, ông Nguyễn Văn Ngọ (bố của Quân) chạy vạy khắp nơi vay mượn được 60 triệu đồng, cộng thêm 40 triệu đồng phía người gây tai nạn hỗ trợ, mới tạm đóng được viện phí ban đầu. Nhưng số tiền ấy chỉ đủ cho ca phẫu thuật đầu tiên.

Gia đình ông Ngọ thuộc diện hộ nghèo ở vùng biển Hà Tĩnh. Cuộc sống quanh năm trông vào những chuyến đi biển thuê, thu nhập bấp bênh nên khi Quân gặp tai nạn phải thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật và điều trị lâu dài, gia đình lâm vào cảnh khốn khó.

Sau khi hoàn cảnh của em Quân được Báo VietNamNet chia sẻ đã nhận được nhiều sự chung tay giúp đỡ từ bạn đọc. Số tiền 101.302.412 đồng của bạn đọc gửi về quỹ Báo giúp đỡ em Quân đã được Báo VietNamNet trao tận tay gia đình.

Ông Nguyễn Văn Ngọ xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet cùng các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn hoạn nạn.

“ Số tiền này thực sự rất ý nghĩa đối với gia đình tôi. Sau điều trị phục hồi, Quân cần phải lắp chân giả với chi phí rất cao”, ông Ngọ bày tỏ.