Mới đây, Báo VietNamNet cùng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức trao số tiền 111.784.058 đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ anh Vàng Văn Khăm (thôn Na Nhung, xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang), nhân vật trong bài viết: “Xin cứu người đàn ông dân tộc Tày mắc bạo bệnh, nguy cơ phải cắt cụt hai chân”.

Chị Vàng Thị Hơm vợ anh Vàng Văn Khăm đón nhận số tiền hơn 111 triệu đồng, tấm lòng của bạn đọc gửi về quỹ báo giúp đỡ gia đình

Vào khoảng tháng 2/2025, anh Khăm cảm thấy khó thở, ho kéo dài và cơ thể yếu. Sau khi vào viện thăm khám, bác sĩ phát hiện anh mắc lao phổi. Anh được điều trị tại Bệnh viện Phổi Tuyên Quang. Những tưởng sau thời gian chữa trị, bệnh tình sẽ thuyên giảm, nhưng tai ương liên tiếp ập đến.

Chỉ một tháng sau khi xuất viện, anh Khăm bị thủng dạ dày, phải phẫu thuật cấp cứu. Đến tháng 9/2025, chỉ sau khoảng hai tháng, anh lại tắc ruột, buộc phải mổ lần hai và đặt hậu môn nhân tạo.

Trong những ngày nằm viện, bác sĩ phát hiện anh suy thận nặng, phải lọc máu định kỳ. Hai chân hoại tử, nhiễm trùng nặng, không còn cảm giác, tắc mạch ở cả bàn chân phải và cẳng chân trái.

Từ ngày anh Khăm vào viện, trải qua nhiều lần phẫu thuật và lọc máu, bao nhiêu tài sản quý nhất như trâu, bò và chiếc xe máy cũ là phương tiện duy nhất của gia đình, cũng đều bán sạch, gom góp được 27 triệu đồng.

Số tiền này vẫn không đủ, vì vậy gia đình tiếp tục vay mượn anh em, họ hàng thêm 70 triệu đồng. Tuy nhiên, tổng chi phí điều trị của anh đã vượt 150 triệu đồng, trong khi bệnh tình vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Trong lúc gia đình lâm vào cảnh khó khăn, rất may được bạn đọc Báo VietNamNet chung tay giúp đỡ kịp thời. Số tiền 111.784.058 đồng của các nhà hảo tâm gửi về quỹ Báo giúp đỡ anh Khăm đã được trao đến tận tay gia đình.

Không nói thạo tiếng Kinh, chị Hơm rơi nước mắt bày tỏ lòng biết ơn tới những người đã giúp đỡ gia đình lúc hoạn nạn.

Hiện tại, theo thông tin từ gia đình, anh Khăm đã được chuyển xuống bệnh viện tuyến tỉnh để tiếp tục điều trị. Mọi sinh hoạt và chăm sóc ở viện đều do con trai anh lo toan.