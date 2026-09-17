Cậu bé Hoàng Thanh Tùng (SN 2010) ở thôn Khe Bàn, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai - nhân vật trong bài viết: "Con trai duy nhất bị tai nạn giao thông, mẹ người Dao xin cộng đồng cứu giúp".

Chị Hoàng Thị Sính (mẹ của Tùng) xúc động khi đón nhận tấm lòng của bạn đọc chung tay giúp đỡ, đồng thời gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet, và các y, bác sĩ Bệnh viện Việt Đức.

Đại diện Báo VietNamNet cùng phòng Công tác xã hội của bệnh viện trao số tiền 114.464.134 đồng tới chị Hoàng Thị Sính

"Trong lúc gia đình không thể xoay xở kinh phí để cứu con thì được bạn đọc Báo VietNamNet và các nhà hảo tâm hỗ trợ. Món quà rất thiết thực và ý nghĩa với gia đình tôi lúc này", chị Sính chia sẻ.

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, tối 22/7/2026, trên đường đi làm về bằng xe đạp điện, gặp trời mưa lớn, đường trơn trượt, Tùng không may bị ngã, va mạnh vào gốc cây. Rất may, Tùng được lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Do chấn thương nặng, ngày 24/7, Tùng được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Tùng bị đa chấn thương sọ não và chấn thương ngực kín, đụng dập phổi hai bên.

Gia đình chị Sính là dân tộc Dao, thuộc diện cận nghèo ở địa phương. Để có tiền đóng viện phí ban đầu cho Tùng, gia đình chị Sính phải vay mượn khoảng 30 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền này không đủ để Tùng điều trị trong thời gian dài.

Trong lúc gia đình lâm vào cảnh khó khăn, may mắn được bạn đọc chung tay giúp đỡ kịp thời.

Được biết, hiện tại Tùng đã qua cơn nguy kịch và đã được chuyển về bệnh viện tuyến tỉnh để tiếp tục điều trị.

Sau số tiền 114.464.134 đồng đã được Báo VietNamNet trao, nếu tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn đọc dành cho Tùng, Báo VietNamNet sẽ chuyển đến gia đình em trong các đợt tiếp theo.