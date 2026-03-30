Sau khi Báo VietNamNet thông tin về bài viết: “Bán sạch mọi thứ trong nhà, cha nghèo vẫn chưa đủ tiền cứu con”, hoàn cảnh của em Vàng A Lau (SN 2009), trú tại bản Hang Kia, xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ đã nhận được sự quan tâm, sẻ chia của đông đảo bạn đọc.

Số tiền 127.087.37 đồng bạn đọc giúp đỡ em Vàng A Lau đã được trao đến gia đình

Vàng A Lau là con trai thứ hai của anh Vàng A Páo (SN 1985). Thương bố mẹ vất vả, hoàn cảnh khó khăn, Lau xin nghỉ học để ở nhà phụ giúp gia đình. Sau đó, Lau đi làm thuê, nhưng thu nhập ít ỏi, không đáng là bao.

Tháng 7/2025, Lau bất ngờ mắc sốt vi rút, nhiễm trùng máu và xuất huyết, phải điều trị, lọc máu tại Bệnh viện Bạch Mai. Chi phí điều trị kéo dài khiến gia đình vốn đã khó khăn càng thêm kiệt quệ. Chưa dừng lại, tối 10/12/2025, trên đường trở về nhà, Lau không may gặp tai nạn giao thông, bị chấn thương sọ não nặng và phải cấp cứu tại Bệnh viện Mộc Châu (Sơn La).

Hành trình điều trị kéo dài đã đẩy gia đình anh Páo vào bước đường cùng. Để có tiền cứu con, anh buộc phải bán 1 con trâu, 2 con lợn và 1 bộ bàn ghế, thu được khoảng 70 triệu đồng, đồng thời vay mượn thêm họ hàng 50 triệu đồng nhưng vẫn không đủ trang trải viện phí.

Cảm thương trước hoàn cảnh éo le của Lau, thông qua Báo VietNamNet, bạn đọc gần xa đã chung tay ủng hộ, giúp em có thêm điều kiện điều trị. Số tiền 127.087.371đồng đã được Báo VietNamNet chuyển đến tận tay gia đình.

Xúc động trước nghĩa tình của bạn đọc, anh Vàng A Páo gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Báo VietNamNet cùng các nhà hảo tâm đã kịp thời giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn nhất.

Anh Páo cho biết, sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, hiện Lau đã được xuất viện về nhà. Sức khỏe của em đang dần ổn định, tuy nhiên vẫn chưa thể đi lại bình thường và cần được đưa đi thăm khám định kỳ trong thời gian tới.

Sự chung tay của bạn đọc không chỉ giúp gia đình em Lau vượt qua giai đoạn ngặt nghèo, mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để em tiếp tục hành trình hồi phục phía trước.