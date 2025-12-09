Đại diện Báo VietNamNet vừa trao số tiền 129.387.868 đồng của bạn đọc giúp đỡ em Nguyễn Văn Minh (7 tuổi, ở xóm Suối Cái, xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) – nhân vật trong bài viết: “Con xin mẹ giữ lại chân để con được đi chơi, đi học!”.

Đại diện báo VietNamNet trao số tiền 129.387.868 đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ em Nguyễn Văn Minh (ở Thái Nguyên) bị ung thư xương có nguy cơ phải tháo khớp

Đầu tháng 5/2025, chị Vũ Thị Hiền (mẹ bé Minh) phát hiện đùi phải của con trai sưng bất thường. Đưa con đi khám tại một bệnh viện tuyến Trung ương, các bác sĩ chẩn đoán Minh bị u xương. Gia đình lập tức đưa Minh về Hà Nội. Trải qua hàng loạt xét nghiệm máu, chọc sinh thiết và giải phẫu bệnh. Kết quả cuối cùng như tiếng sét ngang tai: Minh bị ung thư xương.

Cũng từ đó, Minh bắt đầu hành trình chiến đấu với căn bệnh quái ác. Con phải truyền 6 đợt hóa chất, nhưng cơ thể yếu ớt không đáp ứng tốt, bác sĩ từng buộc phải chỉ định tháo khớp. Để cứu con, vợ chồng chị Hiền vay mượn khắp nơi, gom góp từng đồng, chuyển sang Bệnh viện K điều trị thêm 4 đợt hóa chất và đóng tạm ứng cho ca mổ.

Lúc này, số nợ của gia đình đã hơn 400 triệu đồng. Số tiền quá lớn khi gia cảnh lại khó khăn, thu nhập của vợ chồng chị bấp bênh, các con còn nhỏ.

Trong lúc gia đình lâm vào cảnh khốn khó, may mắn được bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ số tiền 129.387.868 đồng.

Chị Hiền cho biết, "hiện con vẫn điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Nhờ có mọi người giúp đỡ, con trai tôi có thêm cơ hội chữa bệnh lâu dài. Gia đình xin gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và các bạn đọc đã giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn, hoạn nạn".