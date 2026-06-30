Bé Ngô Phi Phước Hưng (SN 2025) là nhân vật trong bài viết: “Mắc bệnh hiểm nghèo, bé trai 8 tháng tuổi giành giật sự sống từng ngày”.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị trao số tiền 143.760.488 đồng tới gia đình bé Ngô Phi Phước Hưng. Ảnh: Hải Sâm

Bé Phước Hưng là con trai anh Ngô Phi Khá (SN 1988) và chị Lưu Thị Hồng Sương (SN 1991).

Đã 8 tháng tuổi nhưng bé vẫn chưa biết lật, phần đầu bị bẹp méo vì nằm một chỗ quá nhiều. Cứ khoảng nửa tháng đến 20 ngày, vợ chồng anh Khá lại ôm con vào Bệnh viện Trung ương Huế để cấp cứu và truyền máu.

Theo mẫu bệnh phẩm được các bác sĩ lấy gửi ra Hà Nội, bé Hưng mắc bệnh tan máu bẩm sinh beta thể nặng.

Những tháng đầu điều trị đã tiêu tốn hơn 200 triệu đồng. Sau 8 tháng liên tục chạy đi chạy lại giữa viện và nhà, khoản nợ vay mượn của gia đình nay đã vượt quá 350 triệu.

Theo bác sĩ, bé Hưng phải truyền máu và thải sắt suốt đời. Cảm thương trước hoàn cảnh của bé Hưng, bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay ủng hộ bé số tiền 143.760.488 đồng.

Xúc động trước món quà của bạn đọc, anh Khá chia sẻ: “Đây là số tiền lớn đối với gia đình, tôi sẽ dành giụm để trang trải chi phí điều trị cho con. Xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân, Báo VietNamNet, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã kết nối, giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn này”.

Sự sẻ chia của bạn đọc Báo VietNamNet không chỉ giúp gia đình anh Khá vơi bớt gánh nặng tài chính mà còn tiếp thêm động lực để gia đình kiên trì đồng hành cùng con trên hành trình điều trị lâu dài phía trước.