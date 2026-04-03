Mới đây, tại bệnh viện Việt Đức, đại diện Báo VietNamNet đã trao số tiền 216.443.782 đồng của bạn đọc giúp đỡ em Hồ Thị Hường, nhân vật trong bài viết: “Mất 2 chân trên đường đi ôn thi, nữ sinh 17 tuổi cần cộng đồng giúp đỡ”.

Chiều 20/1, trên đường đạp xe đi học, Hường bất ngờ gặp tai nạn nghiêm trọng. Hường được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An trong tình trạng nguy kịch. Để giữ mạng sống, bác sĩ buộc phải cắt cụt cả hai chân của Hường.

Ngày 23/1, Hường được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) do phần mỏm cụt nhiễm trùng nặng, hoại tử lan rộng, suy hô hấp. Tại đây, Hường được điều trị tích cực bằng kháng sinh liều cao, truyền máu, truyền đạm và nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm.

Từ ngày con gặp nạn, vợ chồng chị Chu Thị Hải phải vay mượn khắp nơi để lo chi phí điều trị. Trong khi thu nhập của cả gia đình chủ yếu chỉ trông vào vài sào ruộng.

Chia sẻ với hoàn cảnh của Hường, nhiều bạn đọc đã chung tay gửi về quỹ Báo số tiền 216.443.782 đồng để Hường có thêm động lực điều trị.

Được biết, Hường vừa được chuyển sang Bệnh viện Bỏng quốc gia để tiếp tục điều trị liền vết thương.

"Cảm ơn Báo VietNamNet và các mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ con gái tôi lúc khó khăn hoạn nạn. Số tiền này sẽ dành để trả tiền viện phí điều trị cho con, sau này con khỏe chúng tôi sẽ vay mượn thêm để lắp chân cho con”, chị Hải xúc động bày tỏ.