Với mong muốn kiếm thêm chút tiền để vợ con có cái Tết đủ đầy, dù thời điểm cuối năm đã cận kề, anh Đặng Văn Hội (38 tuổi, xóm 6, xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình) vẫn quyết định ra khơi thêm một chuyến nữa.

Không ai ngờ, đó lại là chuyến đi định mệnh, mãi mãi không trở về, để lại phía sau người vợ trẻ cùng 3 đứa con thơ dại…

Đại diện Báo VietNamNet cùng chính quyền địa phương xã Giao Hưng trao số tiền 76.879.822 đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Bùi Thị Hảo

Cái chết đột ngột của anh Hội khiến gia đình mất đi người trụ cột về kinh tế, 3 đứa trẻ thơ dại bỗng chốc mồ côi cha. Chị Hảo gục ngã bên thi thể chồng.

Không chỉ chịu nỗi đau tinh thần, gia đình anh Hội còn đang gánh trên vai khoản nợ hơn 10 triệu đồng mua thuyền đánh cá - số tiền giờ đây trở thành gánh nặng lớn đối với người vợ trẻ đơn thân nuôi 3 con nhỏ. Chị Hảo lo lắng, không biết lấy gì để trang trải cuộc sống và lo cho tương lai các con.

Sau khi hoàn cảnh của gia đình được Báo VietNamNet chia sẻ qua bài viết: “Chồng ra khơi không ngày trở lại, vợ khóc nức khi con hỏi 'bao giờ bố về Tết?'” nhiều bạn đọc cảm thương đã chung tay giúp đỡ 3 mẹ con chị Hảo vượt qua những nỗi đau. Số tiền 76.879.822 của bạn đọc gửi về quỹ Báo đã được chuyển đến gia đình.

Ông Đinh Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Giao Hưng (tỉnh Ninh Bình) đã động viên gia đình chị Hảo và gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet, các mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ kịp thời đến hoàn cảnh gia đình chị Hảo.

“Chúng tôi rất mong nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ của Báo VietNamNet cùng đông đảo bạn đọc để các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực và điều kiện vượt qua nghịch cảnh”, ông Huy chia sẻ thêm.