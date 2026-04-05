Đại diện Báo VietNamNet vừa phối hợp với chính quyền các xã Vân Tụ và Mường Xén (tỉnh Nghệ An) trao tổng số tiền hơn 63 triệu đồng đến hai hoàn cảnh khó khăn, đau ốm trên địa bàn.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp chính quyền xã Vân Tụ trao số tiền 37.347.748 đồng, tấm lòng bạn đọc giúp đỡ gia đình bà Vũ Thị Biên. Ảnh: Thanh Hải

Trong đó, bà Vũ Thị Biên (SN 1960, trú ở xóm Phúc Duệ, xã Vân Tụ), nhân vật trong bài viết: "Xót xa cảnh bà mắc ung thư chăm cháu bệnh thần kinh trong căn nhà dột nát", được bạn đọc hỗ trợ số tiền 37.347.748 đồng.

Chồng mất vì tai nạn, bản thân bà lại mang bệnh ung thư di căn, nhưng hằng ngày vẫn phải gồng mình chăm sóc cháu ngoại Nguyễn Cảnh Tỉnh (SN 2005) mắc bệnh thần kinh.

Hai bà cháu hiện sống trong căn nhà dột nát, mái ngói thủng lỗ chỗ sau nhiều mùa mưa bão, tường vôi mục nát rơi xuống từng mảng nhưng không có điều kiện sửa chữa. Cuộc sống chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp bảo trợ xã hội ít ỏi.

Nhận số tiền bạn đọc Báo VietNamNet trao tặng, bà Biên xúc động chia sẻ: “Tôi rất biết ơn các mạnh thường quân, cộng đồng xã hội và quý Báo đã quan tâm, giúp đỡ. Tôi sẽ dành một phần tiền để sửa lại căn nhà, phần còn lại tích cóp chữa bệnh cho bản thân”.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp chính quyền xã Mường Xén trao số tiền 26.337.686 đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình bà Lô Thị Hoan. Ảnh: Thanh Hải

Cùng dịp này, đại diện Báo VietNamNet cũng trao số tiền 26.337.686 đồng đến bà Lô Thị Hoan (trú bản Hòa Sơn, xã Mường Xén), nhân vật trong bài viết: "Xót xa cảnh mẹ già chăm con bệnh trong căn nhà mục nát ở vùng cao Mường Xén".

Chồng mất sớm, một mình bà Hoan nuôi ba con nhỏ trong cảnh “mẹ góa, con côi”. Bản thân bà thường xuyên đau yếu, cuộc sống bấp bênh, chủ yếu dựa vào nương rẫy. Con trai thứ hai của bà là Quang Văn Quỳnh (SN 1996) mắc bệnh thần kinh từ nhỏ. Hai người con còn lại là Quang Văn May (SN 1989) và Quang Văn Lường (SN 2000) phải nghỉ học sớm đi làm thuê, nhưng do hạn chế về trình độ và sức khỏe nên thu nhập không ổn định.

Suốt nhiều năm qua, ước mong lớn nhất của bà Hoan là có điều kiện sửa lại căn nhà dột nát để có chỗ che mưa tránh nắng, nhưng vẫn chưa thể thực hiện.

Cầm trên tay số tiền bạn đọc ủng hộ, bà Hoan xúc động nói: “Tôi không biết nói gì hơn ngoài hai chữ cảm ơn. Đây là số tiền rất đáng quý với mấy mẹ con tôi”.

Những phần quà này là nguồn động viên thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của bạn đọc Báo VietNamNet, góp phần giúp các hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.