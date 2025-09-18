Ông Hiền (SN 1971, ngụ TP.HCM) là nhân vật trong bài viết: “Chạnh lòng người đàn ông đơn độc, lê từng bước vì không đủ tiền phẫu thuật”.

Đại diện Báo VietNamNet trao số tiền 174.965.593 đồng tới ông Đỗ Văn Hiền.

Trong một lần đi dọn nhà thuê, ông bị ngã. Dù rất đau đớn, nhưng ông không dám vào viện khám, chỉ tự mua thuốc giảm đau về uống cầm cự. Cơn đau kéo dài dai dẳng đến mức không thể chịu nổi, ông mới đi thăm khám. Lúc này ông mới biết mình bị gãy hở đầu dưới xương đùi.

Bác sĩ cho biết, vết gãy buộc phải phẫu thuật, tổng chi phí phẫu thuật và tập vật lý trị liệu dự kiến khoảng 100 triệu đồng. Nghe xong, ông Hiền lịm người vì không đủ khả năng chi trả.

Thời trẻ, ông không lập gia đình, sống đơn độc cùng chị gái trong căn nhà nhỏ. Cuộc sống mưu sinh bằng nghề dọn nhà thuê, thu nhập chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Ngay cả một tấm thẻ BHYT phòng lúc tuổi già ốm đau, ông cũng không dám nghĩ tới.

Thương cảm trước hoàn cảnh ấy, nhiều bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay ủng hộ, giúp ông Hiền số tiền 174.965.593 đồng. Toàn bộ số tiền này đã được Báo VietNamNet chuyển thẳng vào viện phí để ông được điều trị lâu dài.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, do sức khỏe ông Hiền đã tạm ổn định nên ông được xuất viện về nhà, tái khám định kỳ hằng tháng theo lịch hẹn của bác sĩ.

Sau khi trừ viện phí, ông còn dư 75 triệu đồng. Tại thời điểm xuất viện, bệnh viện đã gửi lại 15 triệu đồng tiền mặt để ông trang trải sinh hoạt hằng ngày trong lúc chưa đi làm lại được. Phần còn lại sẽ dùng để ông tái khám và mua thuốc mỗi tháng.

Thông qua Báo VietNamNet, ông Hiền xúc động gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm và bạn đọc: “Tôi không nghĩ sống tới từng tuổi này còn được mọi người quan tâm, giúp đỡ nhiều như vậy. Được phẫu thuật chân tôi mừng lắm, không biết lấy gì trả ơn mọi người”.