Báo VietNamNet đã chia sẻ hoàn cảnh của 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1982, ở thôn Trà Dương, xã Tống Trân, tỉnh Hưng Yên), nhân vật trong bài viết: “Chồng mất vì ung thư, vợ cùng 2 con gặp nạn cần giúp đỡ”.

Cách đây 3 năm, anh Hà Duy Hưng (SN 1975, chồng chị Hương) cùng lúc mắc ung thư phổi và ung thư dạ dày. Suốt hơn một năm điều trị tại Bệnh viện K, chị Hương phải vay mượn khắp nơi gần 1 tỷ đồng để lo chi phí chữa bệnh. Nhưng chỉ khoảng 1 năm sau, cuối năm 2023, anh Hưng qua đời, để lại chị cùng 3 con nhỏ và khoản nợ lớn chưa có khả năng chi trả.

Bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Thu Hương bị tai nạn giao thông số tiền 221.694.944 đồng

Khó khăn nối tiếp khó khăn. Trong lúc cuộc sống của 3 mẹ con chị Hương chưa kịp ổn định thì tai ương lại xảy ra. Một ngày cuối tháng 11/2025, khi chở 2 con đến trường học, không may 3 mẹ con chị Hương bị tai nạn.

Sau khi được đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu, do chấn thương nặng nên chị Hương và con trai chị là bé Hà Duy Đức (7 tuổi) được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức. Tại đây, các bác sĩ cho biết, chị Hương và bé Đức đều bị chấn thương nặng ở chân phải điều trị lâu dài, chi phí tốn kém.

Riêng con gái chị, bé Hà Thanh Ngọc (10 tuổi) bị gãy tay trái, được bó bột tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, ít hôm sau được xuất viện điều trị tại nhà.

Từ ngày chị Hương và bé Đức gặp nạn, chi phí điều trị đã lên tới hàng trăm triệu đồng và dự kiến còn tiếp tục tăng cao do chị Hương phải phẫu thuật nhiều lần như ghép da, ghép mạch máu; còn bé Đức có vết thương nặng nên phải nằm viện điều trị dài ngày. Hai mẹ con chị phải dùng nhiều thuốc đắt tiền, nằm ngoài danh mục bảo hiểm chi trả.

Cảm thương hoàn cảnh của mẹ con chị Hương, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ chị và các con số tiền 221.694.944 đồng để 3 mẹ con chị có thêm động lực, điều kiện để điều trị. Số tiền này đã được Báo VietNamNet trao cho gia đình.

Nhận quà của bạn đọc, trên giường bệnh, chị Nguyễn Thị Thu Hương xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và bạn đọc đã giúp đỡ mẹ con chị trong lúc khó khăn hoạn nạn.

“Bác sĩ nói, vì vết thương ở chân của tôi vẫn chưa ổn định, khả năng vẫn còn phải phẫu thuật tiếp. Chúng tôi vô cùng biết ơn mọi người đã giúp đỡ mẹ con tôi lúc khó khăn. Ân nghĩa này chúng tôi không bao giờ quên được”, chị Hương nói.