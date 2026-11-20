Số tiền 247.943.069 đồng đã được đại diện Báo VietNamNet phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Trạch và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị trao đến bà Lê Thị Du (MS 2026.289).

Trước đó, Báo VietNamNet đã chia sẻ hoàn cảnh của bà Lê Thị Du (SN 1959), ở thôn Hải Đông, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị trong bài viết: “Con trai vừa qua đời, bà nội đi nhặt ve chai, xin cá nuôi cháu thơ dại”.

Cảm thương trước hoàn cảnh éo le của bà Du, nhiều bạn đọc và nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ số tiền 247.943.069 đồng. Đón nhận món quà đầy ý nghĩa, bà Du xúc động cho biết, đây là số tiền lớn mà cả cuộc đời bà chưa từng nghĩ mình có được.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Trạch và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị trao số tiền 247.943.069 đồng đến bà Lê Thị Du. Ảnh: Hải Sâm

“Tôi chưa bao giờ có số tiền lớn như thế này. Tôi sẽ trích một phần để làm lại nhà, đi bệnh viện khám bệnh và trả nợ. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm và bạn đọc Báo VietNamNet đã quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn”, bà Du nói.

Bà Du hiện sống cùng cháu nội Nguyễn Trung Kiên (SN 2014) trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1989, tường nứt vỡ, mái dột tứ phía, mỗi khi mưa gió, hai bà cháu phải sang nhà hàng xóm trú nhờ.

Cách đây khoảng 2 tháng, con trai bà là anh Nguyễn Anh Dũng (SN 1978) qua đời sau gần 7 năm chống chọi với bệnh ung thư, để lại mẹ già và con trai còn thơ dại. Để chạy chữa cho con, gia đình đã vay mượn khoảng 150 triệu đồng.

Bà Du hiện không có nguồn thu nhập ổn định nên phải đi nhặt ve chai, xin cá từ những người đi biển để kiếm sống và nuôi cháu.

Tuổi cao, sức khỏe suy giảm nhưng bà vẫn cố gắng làm lụng từng ngày. Bản thân thường xuyên đau ốm nhưng bà chưa có điều kiện đi khám.

Bà Du xúc động cho biết, đây là số tiền lớn mà cả cuộc đời bà chưa từng nghĩ mình có được. Ảnh: Hải Sâm

Sự chung tay, giúp đỡ của bạn đọc Báo VietNamNet là nguồn động viên vô cùng quý giá, giúp bà Du có thêm điều kiện sửa chữa nhà cửa, trang trải nợ nần, chăm sóc sức khỏe và tiếp tục nuôi cháu ăn học.

Bà Phan Thị Lệ Hằng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Trạch gửi lời cảm ơn Báo VietNamNet cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Theo bà, sự sẻ chia kịp thời không chỉ giúp các gia đình vơi bớt gánh nặng kinh tế mà còn tiếp thêm nghị lực để họ vượt qua nghịch cảnh.

Số tiền 247.943.069 đồng đã được Báo VietNamNet trao trực tiếp đến gia đình bà Du. Nếu bạn đọc tiếp tục quan tâm, ủng hộ, Báo VietNamNet sẽ tiếp nhận và kết chuyển đến gia đình trong các đợt tiếp theo.