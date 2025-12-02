Chị Lê Thị Phúc (SN 1983, ở thôn 4, xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh) là nhân vật trong bài viết: "Xót xa cảnh người phụ nữ đơn thân kiệt sức nuôi mẹ tâm thần và con thiểu năng".

Đại diện Báo VietNamNet cùng lãnh đạo xã Tứ Mỹ trao số tiền 27.068.868 đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Lê Thị Phúc

Hơn 30 năm qua, bà Phạm Thị Mạo (74 tuổi) cùng chị Phúc và cháu ngoại sống trong căn nhà cấp 4 tạm bợ, dột nát. Bà Mạo từng công tác ở đơn vị nhà nước, nhưng do sức khỏe yếu nên nghỉ hưu sớm. Cũng từ đó, bà phải sống chung với căn bệnh rối loạn tâm thần kéo dài, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang, lúc lên cơn thì đập phá, xé nát quần áo, làm tổn thương bản thân và cả những người thân bên cạnh.

Chị Phúc là con gái bà Mạo. Vì hoàn cảnh quá khó khăn, từ nhỏ chị Phúc đã phải bươn chải kiếm sống nên không được học hành đầy đủ.

Do sức khỏe yếu, lại không nhanh nhẹn như bao người phụ nữ khác, chị Phúc không lập gia đình. Năm 2009, chị sinh con trai là Lê Nam Hoa, nhưng số phận trớ trêu vì Hoa mắc chứng thiểu năng trí tuệ ngay từ lúc mới chào đời.

Khả năng nhận thức và giao tiếp đều hạn chế, nhưng hằng ngày Hoa vẫn cố gắng đến trường học.

Đầu năm 2025, chính quyền địa phương đã vận động hỗ trợ 70 triệu đồng để xây cho gia đình bà Mạo ngôi nhà mới. Những tưởng từ nay gia đình sẽ có nơi ở tử tế, nhưng khi công trình đang xây dở, do không đủ khả năng đối ứng, gia đình buộc phải dừng lại. Hiện nay, chị Phúc đang nợ thợ xây 20 triệu đồng, chưa biết xoay xở đâu để trả.

Sau khi Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh gia đình chị, các bạn đọc đã chung tay giúp đỡ gia đình chị Phúc số tiền 27.068.868 đồng. Số tiền này đã được đại diện Báo VietNamNet cùng lãnh đạo xã Tứ Mỹ trao tận tay gia đình chị Phúc.