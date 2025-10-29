Đại diện Báo VietNamNet vừa cùng lãnh đạo xã Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) trao số tiền 142.427.374 đồng, tấm lòng bạn đọc gửi tới em Nguyễn Lâm Dương (trú ở thôn 3, xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), nhân vật trong bài viết: "Mẹ mất, cha bị ung thư giai đoạn cuối, nam sinh lớp 12 cầu cứu".

Nam sinh Nguyễn Lâm Dương đón nhận tình cảm của bạn đọc Báo VietNamNet

Sau 4 năm chống chọi với ung thư phổi, đến tháng 9/2024, vợ ông Nguyễn Đình Hiền qua đời, khiến ông suy sụp cả sức khỏe lẫn tinh thần. Một tháng sau, trong lần kiểm tra sức khỏe, ông Hiền bàng hoàng khi bác sĩ chẩn đoán ông mắc bạch cầu cấp dòng tủy - một dạng ung thư máu ác tính.

Nỗi đau mất mẹ chưa kịp nguôi, Dương lại đón thêm tin dữ khi cha mắc ung thư máu giai đoạn cuối. Từ đó, Dương một mình thay mẹ gánh vác: em nghỉ học luân phiên để chăm cha, xoay xở thuốc men, viện phí và từng bữa cơm bệnh viện. Nhiều đêm em thức trắng vì lo cha lên cơn sốt hoặc biến chứng bất ngờ. Vì không chăm được cậu em trai Nguyễn Huy Lâm (12 tuổi), Dương đành gửi em về quê ở với bà ngoại.

Bài viết về Dương được Báo VietNamNet đăng ngày 29/9/2025. Thời điểm đó, ông Hiền đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, vài ngày sau, ông Hiền đã qua đời, hai anh em Dương rơi vào cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Trước đây, Dương luôn là học sinh dẫn đầu lớp, tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện và thường xuyên giúp đỡ người nghèo. Nhưng giờ đây, chính Dương là người cần được sẻ chia.

Cảm thương trước hoàn cảnh của anh em Dương, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ, trao tặng anh em Dương số tiền 142.427.374 đồng. Số tiền này đã được đại diện Báo VietNamNet cùng lãnh đạo địa phương trao tận tay hai em.

“Chưa đầy hai năm, chúng em mất cả bố lẫn mẹ. Đây là cú sốc lớn về tinh thần. Em cảm ơn tấm lòng của mọi người đã giúp đỡ, động viên em và em trai trong thời gian qua. Em sẽ cố gắng học hành, chăm sóc em trai thật tốt, không ngừng vươn lên để đáp lại di nguyện của cha trước lúc mất và đáp lại tình cảm của mọi người đã đồng hành cùng chúng em”, Dương xúc động chia sẻ.