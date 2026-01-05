Trở lại khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Lê Văn Thịnh) - nơi bé Phạm Thị Cẩm Tiên (con gái ông Phạm Hoàng Sơn) - nhân vật trong bài viết: "Thiếu 100 triệu cứu con gái 16 tuổi nguy kịch, ông bố đơn thân cầu cứu cộng đồng", từng nằm điều trị suốt hơn 1 tháng qua, ông Sơn không khỏi xúc động.

“Với tôi đến giờ mọi thứ vẫn như một giấc mơ. Lúc con gái nguy kịch không còn chỗ bấu víu thì được báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh của cha con tôi. Khi đó tôi đã rất vui mừng vì con có cơ hội điều trị và sẽ khoẻ dần. Ai ngờ mệnh con ngắn nên đã không vượt qua được”, ông Sơn nghẹn ngào.

Tận tay nhận số tiền 333.579.773 đồng bạn đọc giúp đỡ nhưng con gái không còn, Sơn không khỏi đau buồn

Như VietNamNet đã thông tin, sau thời gian dài ho liên tục không dứt, đầu tháng 12/2025, Cẩm Tiên bất ngờ trở nặng kèm sốt cao. Lo lắng, ông Sơn đưa con gái vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM). Tại đây, em được chuyển ngay vào khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng sốc nhiễm trùng từ đường hô hấp, viêm phổi nặng và suy đa tạng.

Lo lắng cho con nhưng trong túi lại không có sẵn tiền đóng tạm ứng, ông như người mất hồn vì không biết bấu víu vào ai. Trong khi bệnh tình con gái ngày một trở nặng, Tiên phải phụ thuộc hoàn toàn vào thở máy và thuốc đặc trị; không có BHYT nên chi phí điều trị của Tiên rất cao, ông Sơn không xoay xở nổi.

Là bố đơn thân, một mình ông Sơn khó nhọc nuôi bé Cẩm Tiên từ nhỏ. Khi con bệnh nặng, lực bất tòng tâm, ông đã cầu cứu tới phòng Công tác xã hội của bệnh viện, mong được kết nối và giúp đỡ.

Sau khi VietNamNet lên bài kêu gọi vào ngày 24/12, chỉ trong 1 ngày bạn đọc đã chia sẻ, giúp đỡ bé Tiên số tiền 333.579.773 đồng. Song em Tiên đã không qua khỏi. Ngay sau đó, ông Sơn đã liên hệ tới Báo VietNamNet thông báo con gái không qua khỏi và xin ngừng nhận ủng hộ, thông qua bài viết: “Bé gái Phạm Thị Cẩm Tiên ở Đồng Nai đã mất, gia đình xin ngừng nhận hỗ trợ”.

Ông Phạm Hoàng Sơn viết đơn gửi tới Báo VietNamNet xin ngừng nhận hỗ trợ

Cầm trên tay số tiền được bạn đọc giúp đỡ và nhớ lại những chuyện đã xảy ra với 2 bố con, ông Sơn bùi ngùi chia sẻ: "Tôi không ngờ con tôi lại được nhiều sự quan tâm đến như vậy. Toàn những người chưa bao giờ gặp nhưng lại yêu thương, giúp đỡ bố con tôi như người nhà. Tình cảm này tôi sẽ ghi nhớ đến suốt cuộc đời".

Ông Sơn cho biết, ông sẽ dùng số tiền này để lo mộ phần cho con gái, đóng viện phí còn nợ tại bệnh viện và trả nợ vay trước đó khi đưa con đi điều trị.

“Nhờ Báo VietNamNet chuyển lời cảm ơn của tôi đến tất cả các mạnh thường quân đã giúp đỡ cha con tôi”, ông Sơn nói.