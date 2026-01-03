Ông Nguyễn Văn Thảo (SN 1965, ngụ ở TPHCM) là nhân vật trong bài viết: “Bán cả xe máy để cứu cha, chàng trai bất lực bật khóc vì hết cách xoay xở”.

Anh Mạnh thay cha đón nhận tấm lòng bạn đọc số tiền 132.193.629 đồng

Trước đó vào khoảng giữa tháng 10, trong lúc chạy xe ôm, ông Thảo bất ngờ khó thở, hoa mắt. Do chạy xe ngoài trời nắng nên ông nghĩ chỉ mệt thông thường, về nhà ông mua thuốc uống. Tuy nhiên, tình trạng khó thở của ông trở nặng, anh Nguyễn Văn Mạnh (con trai ông Thảo) lo lắng đưa cha đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu. Tại đây, ông Thảo được chẩn đoán nhiễm trùng huyết, tổn thương thận và viêm phổi. Sau khi qua cơn nguy kịch, ông tiếp tục được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để điều trị chuyên sâu.

Vợ mất sớm, ông Thảo một mình chèo chống nuôi con. Không có nhà cửa, hai bố con ông phải thuê trọ gần phà Cát Lái để sống qua ngày. Ông Thảo gắn bó với công việc xe ôm quanh phà nhiều năm nay, còn anh Mạnh làm nhân viên giao hàng với mức lương 5 triệu/tháng. Từ ngày cha đổ bệnh, vì không có ai chăm sóc nên anh Mạnh phải nghỉ việc để túc trực ở bệnh viện.

Hơn một tháng điều trị tích cực, chi phí điều trị lên tới 80 triệu đồng. Ngoài số tiền được giúp đỡ và vay mượn người quen, anh Mạnh còn phải vay lãi nóng 15 triệu đồng nhưng vẫn chưa đủ. Không còn khả năng xoay xở, anh đành nhắm mắt bán chiếc xe máy – phương tiện mưu sinh duy nhất.

Thương cảm trước hoàn cảnh của hai cha con ông Thảo, nhiều bạn đọc trong và ngoài nước đã chia sẻ, giúp đỡ ông số tiền 132.193.629 đồng. Tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, anh Nguyễn Văn Mạnh đón nhận số tiền của bạn đọc giúp đỡ.

Anh Mạnh gửi lời cảm ơn chân thành tới những tấm lòng thơm thảo đã thương xót và giúp đỡ để cha anh được tiếp tục điều trị bệnh.

Anh Mạnh vui mừng cho biết, tình trạng sức khỏe của ông Thảo đã tạm ổn, hiện được bác sĩ cho xuất viện về nhà.